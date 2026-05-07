餐飲業績報喜 王品、漢來美食首季皆賺逾半個股本

餐飲業績報喜，王品集團首季每股賺5.04元，賺逾半個股本，創掛牌以來單季新高，漢來美食首季EPS為5.87元，創上櫃以來新高，六角第1季稅後淨利年增3倍，每股盈餘1.1元，超越去年全年。

王品集團今天公布2026年第1季自結財報，合併營收達新台幣65.2億元，年增9.48%，稅後淨利4.2億元，年增14.18%，EPS為5.04元，1個季度即賺逾半個股本，營收、淨利、EPS均創單季歷史新高，再次改寫集團掛牌以來紀錄。

王品表示，台灣事業群受惠持續展店，以及農曆春節、情人節、228連假等節慶帶動下，首季營收達52.9億元，較去年同期成長7.18%，同樣刷新紀錄。中國事業群經調整後漸入佳境，已連續8個季度獲利，同時連5個月營收呈雙位數成長，首季營收達12.3億元，年成長20.68%。

漢來美食第1季營收19.88億元，季增23.51%、年增14.57%；稅後淨利2.48億元，季增142.82%、年增33.9%，每股盈餘5.87元，創上櫃以來新高，受惠主力品牌島語自助餐廳及漢來上海湯包的展店效益，加上宴會需求暢旺，帶動整體營收成長。

區域表現方面，漢來美食表示，北部地區以婚宴為主要動能，南部地區則是社團授證、商務宴客為主。其次，是來自品牌持續展店效應持續挹注營收，上海湯包目前全台已有9家分店，單月營收較去年同期成長超越6成。自助餐品牌「島語」台中漢神洲際購物廣場分店趕工中，目前3店今年第一季營收較去年同期成長2倍，看好後續再有台中及台北大巨蛋的加入。

經營手搖飲品牌的六角首季合併營收新台幣13.4億元，季增14.93%、年增43.75%；營業利益7953萬元，季增52.66%、年增286.78%；稅後淨利5122萬元，季增36.74%、年增328.93%，每股稅後盈餘（EPS）1.1元，超越去年全年。

六角指出，今年第2季「日出茶太」全球展店新增雙位數，「翰林茶館」國內預計新增3家門市，第3季則有「日出茶太」加「春上布丁蛋糕」複合式首家直營門市預計於美國休士頓開出。

王座國際第1季合併營收新台幣5.05億元，年增38.77%；營業利益0.31億元，年增82.43%；稅後淨利0.2億元，年增15.06%，營收獲利齊揚，單季每股盈餘（EPS）1.01元。

王座指出，段純貞牛肉麵5月3日澳洲開出首家新門市，看好第2季迎母親節、端午節及畢業季等聚餐商機，隨著旗下品牌持續進行汰弱留強，規劃引進新代理品牌加入，全年營運穩健向上。