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聯嘉財報／第1季獲利年增逾三倍 EPS 0.47元創單季新高

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
聯嘉公司。記者籃珮禎／攝影
聯嘉公司。記者籃珮禎／攝影

車用LED燈源模組廠聯嘉投控（3717）7日公告第1季財報，第1季獲利逼近億元成長三倍以上。聯嘉第1季歸屬母公司業主淨利9,832萬元，創下單季獲利新高，並較去年同期大幅度成長超過三倍，每股純益0.47元。

聯嘉第1季合併營收18.51億元，年增26.61%、季增22.10%；營業毛利3.20億元，年增50.21%、季增8.78%。第1季毛利率17.27%，季減少3.03個百分點，年增加2.72個百分點。營業利益1.06億元，季減1.61%，年大增359.39%，整體營運效能優化成果顯著。

聯嘉表示，首季獲利創高主因高附加價值產品比重拉升，且AI科技賦能三大核心領域，涵蓋AI車用系統、AI智慧城市及AI智慧建築，其中AI智慧建築解決方案已於本季正式出貨，成為繼車用市場後的第二成長動能。

此外，聯嘉同步公告4月營收5.80億元，月減14.65%，年增24.59%，累計前4月營收24.30億元，年增26.07%。

展望後市，聯嘉表示，目前訂單能見度高，為因應北美客戶需求，墨西哥新廠預計今年7月正式進入量產，屆時將發揮就近供貨優勢，有效降低運輸與庫存成本，並提升整體獲利表現。

技術開發方面，聯嘉持續投入AI電子後照鏡、自動駕駛決策演算法與協同感知技術，並規劃車聯網架構設計與V2X模組部署，切入自動駕駛與車聯網市場。

針對智慧交通應用，聯嘉目前已取得「公共運輸管理系統」台灣專利，適用於AI智能社區、路口並結合號誌系統，實現AI科技執法。隨墨西哥廠產能量產與新技術轉入貢獻，法人預估，聯嘉今年營運規模將進一步擴大，後續則觀察墨西哥新廠良率爬坡情形與高毛利AI產品的出貨進度。

營收 聯嘉

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