復盛應用財報／第1季獲利9.7億元 EPS 6.96元

高爾夫球具代工龍頭復盛應用（6670）7日公布第1季財報，單季稅後純益為9.7億元，年減約20%，每股純益達6.96元。展望營運前景，法人認為，該公司的高爾夫球業務受惠新客戶開始放量，加上原有客戶新產品持續貢獻，可為營運表現加持。

法人指出，第1季為高爾夫球具代工業的傳統出貨旺季，復盛應用全季營收達84.69億元，年減0.1%，與去年同期相當；獲利方面，則因毛利率下降，以致單季獲利下降至9.7億元，相較去年同期的12.19億元，約減少20%，每股純益6.96元。

針對第2季前景，法人進一步指出，雖然本季是高爾夫球具代工業的淡季，惟終端消費市場買氣不差，加上該公司有新增品牌客戶，可為營運表現加持。

法人並認為，觀察美國2020至2024年打球人次增減變化，2020年、2021年分別成長13.9%和5.5%，2022年衰退3.7%，而2023年和2024年成長4.2%與2.2%，去年前11月累計打球人次則成長1.2%。

上述顯示，美國高爾夫球打球人次並未因為疫情結束而呈現衰退情況，高爾夫球業務受惠新客戶開始放量，加上原有客戶新產品持續貢獻，預估復盛應用今年高爾夫產業營收有高個位數增幅。