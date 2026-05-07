快訊

法務部收到公文了！總統府指派徐錫祥代理檢察總長 至新總長產生

獨／ETF質押再投入推升槓桿！券商借貸水位告急外 融資自備款開始上調

以色列空襲加薩走廊！哈瑪斯副領導人之子驚傳身亡 停火會談持續中

聽新聞
0:00 / 0:00

復盛應用財報／第1季獲利9.7億元 EPS 6.96元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

高爾夫球具代工龍頭復盛應用（6670）7日公布第1季財報，單季稅後純益為9.7億元，年減約20%，每股純益達6.96元。展望營運前景，法人認為，該公司的高爾夫球業務受惠新客戶開始放量，加上原有客戶新產品持續貢獻，可為營運表現加持。

法人指出，第1季為高爾夫球具代工業的傳統出貨旺季，復盛應用全季營收達84.69億元，年減0.1%，與去年同期相當；獲利方面，則因毛利率下降，以致單季獲利下降至9.7億元，相較去年同期的12.19億元，約減少20%，每股純益6.96元。

針對第2季前景，法人進一步指出，雖然本季是高爾夫球具代工業的淡季，惟終端消費市場買氣不差，加上該公司有新增品牌客戶，可為營運表現加持。

法人並認為，觀察美國2020至2024年打球人次增減變化，2020年、2021年分別成長13.9%和5.5%，2022年衰退3.7%，而2023年和2024年成長4.2%與2.2%，去年前11月累計打球人次則成長1.2%。

上述顯示，美國高爾夫球打球人次並未因為疫情結束而呈現衰退情況，高爾夫球業務受惠新客戶開始放量，加上原有客戶新產品持續貢獻，預估復盛應用今年高爾夫產業營收有高個位數增幅。

營收

延伸閱讀

來億財報／第1季每股稅後純益0.75元 第2季進入旺季逐季增溫

統一財報／首季獲利65.4億元、EPS 1.15元 創同期新高

愛爾達財報／首季每股純益2.58元創單季次高 第2季迎世足賽收視熱潮

文曄首季每股純益達5.32元 本季營收和純益將續創高

相關新聞

王品財報／第1季EPS 5.04元賺半個股本 創掛牌以來單季新高

王品（2727）集團7日公布第1季財報，表現亮眼，合併營收達到65.2億元，年增9.48%，稅後淨利4.2億元，年增14.18%，EPS 5.04元，單季即賺半個股本，營收、淨利、EPS均創單季歷史新

統一財報／首季獲利65.4億元、EPS 1.15元 創同期新高

統一（1216）7日公布2026年首季財報，首季營收1,750.1億元，年增3.3%，稅後純益65.4億元，年增26.9%，創同期新高，每股純益（EPS）為1.15元。

聯嘉財報／第1季獲利年增逾三倍 EPS 0.47元創單季新高

車用LED燈源模組廠聯嘉投控（3717）7日公告第1季財報，第1季獲利逼近億元成長三倍以上。聯嘉第1季歸屬母公司業主淨利9,832萬元，創下單季獲利新高，並較去年同期大幅度成長超過三倍，每股純益0.4

儒鴻財報／高毛利訂單挹注 首季EPS 6.69元創史上第三高、同期新高

紡織股王儒鴻（1476）首季財報繳出亮眼成績單，7日公告第1季每股純益6.69元，不僅創歷年同期新高，也寫下史上第三高紀錄，僅次於2022年第2季與第3季；同屬成衣股的廣越（4438）首季雖受淡季影響

中聯資源財報／第1季EPS 1.1元 坐擁循環經濟商機

中聯資源（9930）公布第1季財報，在循環經濟與低碳建材需求持續升溫帶動下，首季獲利表現穩健，單季稅後純益2.7億元、每股稅後純益1.1元；後市隨著中聯資營運逐步走向高值化，成長動能值得關注。

雄獅財報／第1季獲利寫下史上次高 EPS 4.17元

雄獅（2731）旅行社7日經董事會通過第1季財報，合併營收 81.3億元，稅後純益3.88億元，每股盈餘稅後為4.17元，寫下歷年來次高記錄，僅次於去年同期。暑假親子與長線超早鳥買氣旺，看好今年營運表

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。