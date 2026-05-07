儒鴻首季每股賺6.69元史上第3高 看第2季續成長

紡織股王儒鴻今天公布第1季財報，營收新台幣96.21億元，年增2.63%，季增3.8%；歸屬母公司淨利18.34億元，季增16%，年增9.2%，為歷史第3高，單季每股純益6.69元。

獲利率方面，儒鴻第1季毛利率32.17%，季增1.98個百分點，年增1.97個百分點，為近6季新高；儒鴻首季營益率22.8%，也回到2成以上。

儒鴻財務長林芬如今天表示，第1季營收、獲利皆呈現「年季雙增」，主要受惠產品組合優化，高毛利訂單成長。隨美國對等關稅影響淡化，加上世足賽等大型運動賽事陸續登場，可望帶動機能服飾需求成長，看好第2季營運維持成長動能。

至於美伊戰爭造成國際油價飆漲，牽動下游化纖原料供應吃緊且漲價，林芬如表示，儒鴻第2季原料供應沒問題，至於第3季，儒鴻持續關注市場變化，並且已尋求多元原料供應管道因應。

林芬如表示，儒鴻訂單能見度明確，配合客戶需求，儒鴻的印尼3期建廠計畫持續進行中，最近已陸續和相關廠商簽約，並進行環評，前置作業差不多完成，預計6、7月開始動工，目標2027年第4季產能開出，屆時公司營運有望再添新動能。

林芬如表示，因應AI技術發展，儒鴻團隊特別前往相關廠商考察，印尼3期新廠將首度打造成AI化工廠，導入AI技術，以提升生產及管理效率。