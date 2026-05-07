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王品財報／第1季EPS 5.04元賺半個股本 創掛牌以來單季新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
王品旗下364家餐廳涵蓋西餐、中餐、日料、鐵板燒、火鍋及燒肉，滿足消費者的多樣用餐需求。王品／提供
王品旗下364家餐廳涵蓋西餐、中餐、日料、鐵板燒、火鍋及燒肉，滿足消費者的多樣用餐需求。王品／提供

王品（2727）集團7日公布第1季財報，表現亮眼，合併營收達到65.2億元，年增9.48%，稅後淨利4.2億元，年增14.18%，EPS 5.04元，單季即賺半個股本，營收、淨利、EPS均創單季歷史新高，再次改寫集團掛牌以來新里程碑。

王品台灣事業群在持續展店，以及農曆春節、情人節、228連假等節慶帶動下，業績不斷改寫同期新高，首季營收達到52.9億元，相較去年同期成長7.18%，同樣刷新紀錄。大陸事業群經調整後漸入佳境，已經連續8個季度獲利，同時連續5個月營收呈現雙位數成長，帶動首季營收達到12.3億元，較去年同期大幅成長20.68%，營業利益也持續改善，同步貢獻集團營收、獲利動能。

展望第2季，將迎來母親節、勞動節與端午節等「月月有連假」的聚餐旺季，母親節檔期更是傳統餐飲重要節日，王品旗下364家餐廳涵蓋西餐、中餐、日料、鐵板燒、火鍋及燒肉，滿足消費者的多樣用餐需求，「王品牛排」、「夏慕尼」、「阪前鐵板燒」、「西堤牛排」、「陶板屋」、「藝奇」等品牌在母親節周末的餐期訂位已達90~100%，甚至從5月初的勞動節連假即感受到業績升溫，可望帶動集團再創佳績。

營收 王品 228

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