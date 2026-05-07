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統一財報／首季獲利65.4億元、EPS 1.15元 創同期新高

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

統一（1216）7日公布2026年首季財報，首季營收1,750.1億元，年增3.3%，稅後純益65.4億元，年增26.9%，創同期新高，每股純益（EPS）為1.15元。

統一表示，台灣統一本業持續秉持聚焦經營及穩定增長，本季獲利較去年同期51.57億元增加13.88億元，成長26.9%，主要是因統一本業、統一中控及統一超商等獲利穩健及統一證券等權益法投資收益增加因素。

統一企業重要轉投資統一中控首季稅後純益達人民幣7.3億元，年增22.5%，創下同期新高。統一中控表示，主要受益於食品及飲品業務持續深耕，穩定貢獻業績並拉升毛利表現，帶動整體營運效益保持成長動能，致本期淨利成長。

統一中控指出，食品及飲品業務保持韌性，營收成長6.8%，續創歷史新高，方便麵與茶飲皆保持穩定成長。公司秉持「長期主義」核心戰略，透過技術研發賦能產品力，深化品牌價值與消費者共鳴。在營運端，公司致力於供應鏈效能的提升，維持健康的通路庫存；同時，持續對數位化建設與通路布局的投入，構築公司的可持續發展深厚根基。

至於統一超（2912）首季稅後純益為30.9億元，年增6.7％，主要因台灣7-ELEVEN本業穩健，加上菲律賓7-ELEVEN、統一生活（康是美）、與悠旅生活（星巴克）等事業同步發揮綜效，致本期淨利成長。

統一超指出，台灣7-ELEVEN持續打造超越消費者期待的生活型服務平台，透過複合店型擴大、生活話題創新、會員服務深化、虛實串流並進、永續價值鏈優先等多元做法，有效帶動整體營運表現穩健向上。

統一超以創新、精業、整合三大戰術深耕在地，串聯線上線下豐富銷售管道與uniopen會員生活圈，鮮食、CITY系列飲品、飲料、零食、i預購等均表現亮眼，有效挹注營收，持續優化創新商品結構，同時兼顧展店、物流與數位服務布局，奠定長期穩健成長基礎。

統一實（9907）首季稅後純益為2.6億元，年減60.6%，主要是鐵產品受鋼市環境供過於求影響銷量降低，飲料包裝外部客戶訂單稍有減少，致本期淨利衰退。

營收 統一超商

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