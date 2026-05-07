春雨財報／第1季虧損0.34億元 展現韌性後市審慎樂觀

春雨（2012）公布第1季財報，單季稅後純損0.34億元、每股稅後純損0.12元，在全球製造業景氣尚未全面回溫之際，營運表現承壓，單季小幅虧損，反映產業仍處調整階段。

法人表示，春雨公司治理到位，產銷頗有韌性，第1季合併營收17.9億元，營業毛利2億元，顯示本業維持基本獲利能力。不過，在業外及費用影響下，歸屬母公司淨損0.34億元，每股稅後純損0.12元。

春雨第1季期末總資產116億元，總負債70億元，股東權益38億元，整體資本結構尚屬穩定。

全球扣件市場近年受到高利率、終端需求放緩與庫存調整影響，訂單動能偏弱。尤其歐洲與美國市場需求復甦速度不如預期，導致台灣扣件廠接單仍顯保守，儘管近期鋼價與原物料有回升跡象，但對需求端的實質帶動仍有限。

上市螺絲廠主管指出，扣件產業景氣仍有待提振，鋼材價格上揚雖有助產品報價止跌，但下游客戶仍採取低庫存策略，採購節奏偏慢，影響出貨量能。

但樂觀的是，隨著歐美庫存逐步去化，加上基礎建設與能源轉型需求釋出，市場普遍預期下半年扣件需求有機會改善。特別是在電力設備、再生能源與汽車產業帶動下，中長期用鋼需求仍具支撐。

法人分析，春雨後續營運仍須觀察接單回溫速度與成本控制表現，若能掌握原料價格波動、優化產品結構，並隨市場需求回升擴大出貨，全年營運仍有機會逐步改善，當下短期營運仍承壓，但隨景氣回溫與需求回補，後市仍具轉機。