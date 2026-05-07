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中聯資源財報／第1季EPS 1.1元 坐擁循環經濟商機
中聯資源（9930）公布第1季財報，在循環經濟與低碳建材需求持續升溫帶動下，首季獲利表現穩健，單季稅後純益2.7億元、每股稅後純益1.1元；後市隨著中聯資營運逐步走向高值化，成長動能值得關注。
法人指出，中聯資經營團隊公司治理到位，營運具備多項優勢，包括循環經濟趨勢明確，同時在公共工程與科技廠房需求穩定的大環境下基本盤鞏固，在市場逐步邁向淨零碳排下，中聯資成為台灣綠色建材的重要受惠者。
根據公告，中聯資第1季合併營收32.8億元，營業毛利4.9億元，營業利益3.4億元，稅後純益2.7億元、每股稅後純益1.1元，獲利維持水準。
中聯資今年第1季期末總資產115億元、總負債43億元、股東權益69億元，資產負債比與相關財務體質相對穩健，在原物料與能源成本波動環境下，抗風險能力相對較強。
法人表示，中聯資受惠AI產業帶動科技廠房擴建，加上政府公共工程預算增加，國內低碳混凝土與爐石粉需求持續成長，雖然房市受央行信用管制與缺工影響降溫，但整體市場需求仍有支撐。
近年國內營建業利用爐石粉取代傳統水泥的趨勢成型，中聯資提前布局原料來源與產能規劃，有利因應後續需求增長。其南部研磨廠擴建預計2026年第4季完工投產；另外，中部研磨廠增建案預計2028年第3季完成，新產能加入後，將可提升供貨彈性與降低生產成本，進一步強化市場競爭力。
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