雄獅財報／第1季獲利寫下史上次高 EPS 4.17元

雄獅（2731）旅行社7日經董事會通過第1季財報，合併營收 81.3億元，稅後純益3.88億元，每股盈餘稅後為4.17元，寫下歷年來次高記錄，僅次於去年同期。暑假親子與長線超早鳥買氣旺，看好今年營運表現有望比去年好。

雄獅分析第1季營收及獲利表現，雖受美伊戰爭爆發影響歐洲及亞非線獲利，但從三月起出現轉單效應，且受惠春節連假、寒假、228連假及清明假期出遊需求推升，今年第1季營收及獲利持續維持高檔，也因雄獅提早布局並提供多元產品，年初即見明顯成長，如日韓主題樂園與東南亞度假行程，買氣維持強勁。

同時，因應航空票價等外部因素，旅客提早規劃長假的趨勢浮現，帶動「歐洲避暑」與「紐澳跨年」等長線超早鳥產品異軍突起。此外，受惠於中部出發的航線陸續增加，成功創造市場先機並打開中部旅遊市場，進一步帶動整體旅遊買氣暢旺。

基於公司未來營運展望佳，在配息上亦表現亮眼。董事會已於第1季通過盈餘分配案，決議每股配發現金股利12.8元，預計5月25日股東會通過後進行發放，展現公司穩健獲利與回饋股東的經營策略，創下歷年來股利分配新高。

展望後市，自今年4月起暑期訂單湧現，近期開跑的「雄獅旅遊2026線上旅展」亦觀察到買氣較去年成長約1成。第2季雖受到美伊戰事導致油價上漲影響，但旅遊熱度不減，相較2025年第2季同期，日韓、紐澳訂單年增近 3 成；北歐極光訂單能見度已延伸至 2027 年 3 月，這也代表整體旅遊需求並未減少，旅客轉向如紐澳、日韓等地區。

短線迎來暑期旅遊高峰，行程類型以動物園、樂園、水族館等親子體驗最受歡迎，如日本「北陸恐龍列車」、韓國「濟州五星樂園水族獨木舟」及東南亞「馬新探險樂高」等行程銷售熱絡。長線則祭出超殺折扣與獨家資源，如歐洲最高折逾2.5萬、美加獨家保留紐約跨年時代廣場萬豪酒店房位，以及紐澳跨年煙火船等，持續搶占市場先機。

為強化產品差異化與高值化，雄獅持續深耕鐵道與主題旅遊。國內鐵道「鳴日號」攜手花蓮縣政府推出兩天一夜輕奢版，並於暑假加開趟次振興花東觀光，人氣極高的「福森號」更首度開放平日出發專案；國外鐵道則主推日本東北最高級「EMOTION美食列車」及榮獲國際金旅獎的關西「近鐵雙鐵道」。此外，具主題性、稀缺性的運動旅遊，例如結合日本三大奇祭的「富士山登山吉田火祭」，以及提供官方授權保證名額的世界七大滿貫賽事「芝加哥馬拉松」等，均呈現顯著增長趨勢。

雄獅透過提前布局線上旅展多重優惠，另一方面，雄獅積極啟動轉型邁向「旅遊科技公司」，透過數位化運用AI工具，成功優化營運效率與人機協作，如AI智能客服LiLi更已創造破億元營收，進一步挹注公司整體營收與獲利表現。同時並積極落實生活產業化，為下半年營收帶來正向動能。整體而言，旅遊需求趨勢明確，市場氣氛穩中透旺，後市仍持審慎樂觀看法。