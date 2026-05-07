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鳳凰財報／第1季獲利年增24.6%、EPS 0.62元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
鳳凰旅遊第1季業績報佳音，稅後純益5,216萬元，年增24.6%，每股盈餘（EPS）0.62元。業者提供
鳳凰旅遊第1季業績報佳音，稅後純益5,216萬元，年增24.6%，每股盈餘（EPS）0.62元。業者提供

鳳凰（5706）旅遊第1季獲利繳出亮麗成績單，稅後純益5,216萬元，年增24.6%，每股盈餘（EPS）0.62元。鳳凰旅遊認為受到地緣政治影響的壓力已經淡化，看好出境旅遊市場需求依舊旺，未來將持續朝向「高端化、深度化、數位化、體驗化」方向發展，強化核心競爭力，掌握旅遊市場新商機。

鳳凰旅遊今日公告2026年第1季合併營收7.14億元，年減0.3%；營業利益達5,212萬元，年增11.5%；合併營業外收支淨收入1,355萬元，年增150.7%；稅後純益5,216萬元，年增24.6%，每股盈餘（EPS）0.62元，較去年同期成長26.5%。

鳳凰旅遊表示，第1季適逢寒假及農曆春節假期，旅遊需求維持穩定，帶動整體營收與去年同期大致持平。在業外收益挹注下，獲利與EPS皆呈現雙位數成長。

2月底中東地區爆發以、伊戰事，部分經過該區域之航線短暫受到影響，導致3月部分團體取消或延後出發。同時，戰事帶動油價上漲，進一步推升旅遊相關成本，短期內影響部分旅客消費意願。不過，目前市場不安氛圍已有逐漸淡化趨勢。

展望後市，鳳凰旅遊將持續深化高端旅遊產品布局，透過舉辦行程發表會，加強推廣歐洲河輪、南北極遊輪及極光旅遊等高端產品。同時，也將持續參與大型旅展並強化社群媒體廣告投放，提升品牌曝光與市場能見度。

在郵輪市場方面，鳳凰旅遊除持續推動基隆與高雄母港東北亞包船航程外，也積極擴大歐洲、美加及東南亞等熱門目的地之 Flight Cruise（機加船）產品布局，提供更多元旅遊選擇。

此外，因應全球旅遊趨勢轉變，鳳凰旅遊亦積極規劃「慢活旅遊（Slow Travel）」產品，強調深度體驗、減少移動與療癒放鬆，以滿足現代旅客對高品質與生活感旅遊需求。

在數位轉型方面，公司持續推動AI技術應用，透過導入AI工具優化消費者體驗與內部工作流程，進一步提升營運效能與服務品質。

營收 高端

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