雄獅財報／首季EPS 4.17元創同期次高 最遠訂單已接到明年3月

雄獅（2731）7日經董事會通過第1季財務報告，單季合併營收 81.3億元，年增13.8%，稅後純益3.88億元，年減8.9%，每股稅後純益為4.17元，為歷年同期次高。

雄獅第1季營收維持成長動能，但獲利較去年同期略為下滑，主要受外部環境與產品組合影響。公司指出，3月起機票相關稅金調整，加上新台幣走貶、外幣升值，帶動整體成本結構上升；同時，受美伊戰事干擾，歐洲線團體出團人數與團體規模略有調整，影響單團收益。此外，部分航線因應局勢變化採取第三地轉機安排，公司也相對承擔部分額外機票成本。在多重因素交互影響下，使本季獲利較去年同期呈現回檔，但整體營運動能仍維持穩健。

展望後市，自今年4月起暑期訂單湧現，近期開跑的「雄獅旅遊2026線上旅展」亦觀察到買氣較去年成長約1成。第2季雖受到美伊戰事導致油價上漲影響，但旅遊熱度不減，相較去年同期，日韓、紐澳訂單年增近三成；北歐極光訂單能見度已延伸至2027年3月，這也代表整體旅遊需求並未減少，旅客轉向如紐澳、日韓等地區。

此外，第3季迎來暑期旅遊高峰，行程類型以動物園、樂園、水族館等親子體驗最受歡迎，如日本「北陸恐龍列車」、韓國「濟州五星樂園水族獨木舟」及東南亞「馬新探險樂高」等行程銷售熱絡。長線則祭出超殺折扣與獨家資源，如歐洲最高折逾2.5萬、美加獨家保留紐約跨年時代廣場萬豪酒店房位，以及紐澳跨年煙火船等，持續搶占市場先機。

為強化產品差異化與高值化，雄獅持續深耕鐵道與主題旅遊。國內鐵道「鳴日號」攜手花蓮縣政府推出兩天一夜輕奢版，並於暑假加開趟次振興花東觀光，人氣極高的「福森號」更首度開放平日出發專案；國外鐵道則主推日本東北最高級「EMOTION美食列車」及榮獲國際金旅獎的關西「近鐵雙鐵道」。此外，具主題性、稀缺性的運動旅遊，例如結合日本三大奇祭的「富士山登山吉田火祭」，以及提供官方授權保證名額的世界七大滿貫賽事「芝加哥馬拉松」等，均呈現顯著增長趨勢。

雄獅透過提前布局線上旅展多重優惠，另一方面，公司亦積極啟動轉型邁向「旅遊科技公司」，透過數位化運用AI工具，成功優化營運效率與人機協作，如AI智能客服LiLi更已創造破億元營收，進一步挹注公司整體營收與獲利表現。同時並積極落實生活產業化，為下半年營收帶來正向動能。整體而言，旅遊需求趨勢明確，市場氣氛穩中透旺，後市仍持審慎樂觀看法。