台泥最新前十大股東名單 代表辜仲諒的銓緯投資首度擠進前三大

台泥（1101）7日公布最新前十大股東名單，名單中除市場熟知的嘉新水泥（1103）、嘉新國際外，前三大股東也包括被視為辜仲諒體系相關的銓緯投資公司。

台泥日前曾公布，截至4月27日為止，中信金（2891）大股東辜仲諒持續加碼，對台泥持股將一舉增至6.42%。市場人士認為，未來辜仲諒不排除持續買進台泥股權。

台泥7日最新公布的前十大股東名單統計至今年3月24日，嘉新水泥及嘉新國際合計分別名列第一名及第二名，兩公司的代表人都是嘉泥董事長張綱綸，持股合計4.94%。排名第三名的銓緯投資則首度名列前十大股東，持股1.54%，代表人為顏志光。

此外，台泥前十大股東中，也可見辜仲諒文教基金會，台泥前董座辜成允夫人侯天儀代表的恆強投資、中信投資等公司，以及「大通託管先進星光先進綜合國際股票指數基金投資專戶」、中華郵政與「美商摩根大通銀行台北分行受託保管英加迪集團公司經理之英加德新興市場股票指數基金投資專戶」等外資、基金與長期法人持股。

由於近期市場高度關注辜仲諒買股動向，此次股東名單公布，也再度引發外界對台泥股權結構變化的討論。

對此，台泥表示，前十大股東名單本來就是上市公司每年配合財報與年報公告時，依法於公開資訊觀測站揭露的例行性資訊，尤其股東會前本來就會固定公布，此次作法並無任何特殊之處。

值得注意的是，台泥前十大股東名單中，並未直接出現「辜仲諒」名字。熟悉股權結構人士指出，許多持股本來就可能透過投資公司、法人、信託或不同帳戶進行配置，因此市場在觀察股權結構時，也不會只單純看檯面上的自然人名稱，而是這些公司實際的大股東為誰。

該人士表示，若單純只從前十大股東名單，就直接推論目前誰持股較多意義有限，後面還有第11、第12，甚至更多沒有被揭露的法人與持股結構。