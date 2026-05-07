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遠雄港財報／航空貨運旺！第1季獲利年增94% EPS 0.98元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
航空貨運好遠雄港業績直接受惠，第1季年增率達94%，每股稅後純益為0.98元。記者黃淑惠／攝影
航空貨運好遠雄港業績直接受惠，第1季年增率達94%，每股稅後純益為0.98元。記者黃淑惠／攝影

航空貨運價量齊揚，遠雄港（5607）業績直接受惠，第1季營收、獲利同步刷新歷史記錄，尤其，還出現首季獲利年增率表現比營收還好，稅後純益為3.63億元，年增率達94%，每股稅後純益為0.98元。

遠雄港旗下的「遠雄航空自由貿易港區」是台灣唯一空港自由貿易港區，也是國內最大的航空貨物集散站業者，受惠於AI需求熱絡，遠雄港業績跟著全面受惠，今年首季營收達12.14億元，寫下史上新高記錄，年增35.67%，獲利同步締新猷，稅後純益為3.63億元，年增率達94%，每股稅後純益為0.98元。

法人認為，遠雄港堪稱「AI供應鏈最佳運送者」，在油價高漲環境下，遠雄港、中菲行等物流業者獲利不受油價攀升壓縮，全年營運展望看俏。第2季的獲利有望比第1季好，即將公布4月營收，將繼續望繳出亮麗成績單，航空市場需求熱絡，遠雄港全年營運展望看俏。

航空貨運市場改變，也讓遠雄港的業績急速攀升，疫情前航空貨運以「輕薄短小」貨品為主，客機機腹運力即可支應；但隨著產業結構轉變，AI相關設備朝向「高價值、大體積、重量化」發展，運送難度顯著提高，遠雄港樣專業物流業者在運送的過程中占有關鍵地位。

遠雄港指出，遠雄航空自由貿易港區位處桃園航空城之核心蛋黃區，自由港區又為「境內關外」保稅區域，擁有「免審免驗免通關」便捷通關特性，且屬於桃園機場管制區的延伸，為台灣目前最具效率的園區之一，已經成為各大科技廠商爭搶要進駐的區域，目前已經全部滿租。

遠雄 營收

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