聯邦銀法說會／首季稅後純益雙位數成長 子公司聯邦證券正式營運

聯邦銀（2838）7日舉行第1季線上法人說明會，由總經理許維文主持。聯邦銀行第1季稅後淨利14.78億元，年增24.94%；每股盈餘（EPS）0.37元，其中，淨收益52.54億元，也較去年同期增加12.19%。第1季底總資產規模為1.04兆元。

存放款業務方面，截至3月底，總存款平均餘額逾8,466億元，年增2.58%，總放款平均餘額逾6,500億元，年增4.76%。此外，受惠於存放款利差增加，利息淨收益年增19.25%，手續費淨收益因核心財管業務收益增加，年增18.2%。

在信用卡業務方面，第1季信用卡整體營收達15.99億元，年增7.82%；截至3月底，聯邦銀行有效卡數逾185萬卡，有效卡率達67.44%，顯示卡友使用活絡與黏著度良好。

資本結構及資產品質方面，截至第1季聯邦銀行資本適足率14.83%，第一類資本比率13.47%、普通股權益比率11.26%，展現穩健體質；逾放金額17.83億元，逾放比率0.27%，備抵呆帳覆蓋率431.98%，顯示聯邦銀行嚴謹控管整體資產品質。

另外，聯邦銀行也宣布正式分割兼營的證券經紀業務，成立100%持股子公司「聯邦證券股份有限公司」，國內涵蓋台北、桃園、台中、嘉義、台南及高雄等共9處服務據點，自5月4日起正式揭牌營運，致力為廣大投資人量身打造全方位、虛實整合的金融服務。

聯邦銀行總經理許維文表示，受惠於核心業務全面成長，第1季營運量能表現亮眼，未來面對全球經濟環境不確定性，將秉持穩健經營原則，以客戶需求為導向，在穩定獲利與成長量能的基礎下，強化多元金融服務布局，全力朝全年營運目標邁進。

另外，聯邦銀行自去年11月獲准進駐高雄資產管理專區試辦業務後，並在今年1月以全新分行型態設立「亞資分行」開業，媒體也關切新設立以來的情況。

許維文指出，由於這是一家全新分行，短期內主要以穩健開拓客戶為主，不追求亞資及高資業務大幅成長，目前先篩選具備高資客戶資格約30位，主要辦理的業務包括保費融資、金融資產組合融資（Lombard Lending）、自行質借等業務；但由於該分行在1月5日才設立，目前業務量還不大，預計今年下半年將有較具體的成果。