鼎基營收／三大核心業務齊揚 4月寫新猷

TPU(熱可塑性聚氨酯)高科技膜廠鼎基（6585）7日公告4月合併營收3.25億元，創歷史新高，月增24.7%、年增27.5%；在單月營收強勁帶動下，累計前4月合併營收10.52億元，年減幅大幅升收斂至5%。鼎基三大核心業務引擎持續催動，樂觀看待第2季營運表現。

鼎基表示，4月營收成長主要來自高附加價值產品貢獻提升，其中汽車領域受惠新規格產品獲市場高度青睞、反應熱絡，客戶拉貨力道增溫，加上出貨節奏恢復穩定，帶動整體出貨規模擴大；醫療領域則隨著客戶銷售量成長，推升出貨量同步增加；電子領域客戶亦啟動備貨。在三大核心業務同步貢獻下，4月營收繳出月增與年增的雙成長表現。

展望第2季， 該公司進一步指出，汽車客戶除切入新市場外，預期新規格產品訂單持續放量，出貨節奏較上季明顯改善，該業務可望扮演營收增長的重要支撐；醫療與電子領域客戶需求則維持高檔，備貨力道有望延續至第3季，整體營運表現穩步走升；同時有助整體產品組合優化與毛利率表現。

外部環境方面，鼎基總經理林庚賢表示，儘管全球總體經濟情勢仍受通膨壓力、主要央行貨幣政策及地緣政治等多重不確定因素影響，當前經濟風險致整體市場氛圍相對審慎，不過觀察目前客戶對公司產品的實質訂單需求尚未出現明顯轉弱，能見度仍維持穩定，此外，公司為滿足客戶需求已建立庫存，確保供貨穩定。