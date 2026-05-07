兆聯實業財報／首季EPS 10.08元 連兩季賺逾一個股本

兆聯實業（6944）董事會7日通過今年首季財報，稅後純益7.73億元，季增1.9％，年增84.4％，改寫單季獲利新高；每股稅後純益10.08元，交出連續兩季賺逾一個股本的佳績。

高科技廠水處理業者兆聯實業今年第1季合併營收47.07億元，季減12.1%，年增54.8%。毛利率27.15%，季增3.24個百分點，年增5.13個百分點，創單季史上新高。

兆聯實業2025年合併營收169.13億元，年增64.2%。稅後純益23.72億元，年增56.8%；每股稅後純益32.29元。交出去年營收、純益及EPS均改寫史上新高的漂亮成績單。董事會擬配發17元現金股利及3元股票股利，合計配息20元，配息率為61.9%。

兆聯實業今天股價上漲32元，成交量1,349張，收985元，呈連四漲走勢。相較於4月30日股價收在903元的相對低點，近四個交易日股價漲幅逾9%，逼近千金股大關。