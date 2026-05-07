聽新聞
0:00 / 0:00
鮮活果汁營收／4月4.5億元、年增56.2％ 前四月15.9億元
鮮活果汁-KY（1256）於7日公告2026年4月合併營收4.5億元，較上月成長27.9％、較去年同期成長56.2％，呈現年月雙增表現；累計前四月合併營收為15.9億元，較去年同期成長55.4％，創歷史同期新高。
鮮活4月合併營收4.56億元，月增27.91％、年增56.21％，主要成長動能為中國大陸新茶飲市場需求持續升溫，加上連鎖體系客戶因應即將到來的五一連假提前備貨，帶動果汁、果粒及相關原料產品出貨動能提升。隨著氣溫逐步回暖與消費旺季來臨，終端飲品銷售展望佳，進一步挹注公司營收表現，累計前四月合併營收為15.97億元，較去年同期成長55.43％，創歷史同期新高。
今年中國大陸五一假期以「文旅體驗」為主軸，官方同步啟動文化與旅遊消費周，預計發放逾2.84億元人民幣消費券，並串聯超過1.37萬場活動，涵蓋踏青、親子與演出等多元場景，期帶動餐飲消費市場需求，進一步推升新茶飲市場業績成長。
鮮活指出，隨著政策面推動消費與旅遊市場熱度提升，將有助於帶動新茶飲終端銷售表現，公司亦持續強化產能調配與供應鏈管理，靈活因應旺季需求，並透過優化產品組合，穩步推升整體營運表現。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。