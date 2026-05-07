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上銀和亞德客4月營收創高 電子自動化產業拉貨助攻

中央社／ 台北7日電

傳動元件大廠上銀今天下午公布4月自結合併營收新台幣24.74億元，月增4.96%、年增20.69%，續創2022年10月以來高點，累計今年前4月自結營收88.53億元，年增12.23%，是歷年同期第3高。

展望今年成長動能，上銀先前表示，集團持續看好半導體、人工智慧AI自動化、機器人等應用拉貨，部分非標準型產品狀況回溫，預期今年營收和獲利目標持續成長，第2季營運可較第1季佳、也可較2025年同期成長。

氣動元件廠亞德客-KY下午也公布4月自結合併營收43.42億元，月增4.89%，較2025年同期成長25.23%，續創單月新高，今年前4月累計自結營收143.56億元，較去年同期成長24.15%，續寫新猷。

亞德客-KY說明，4月工作天數較3月及去年同期少，但營收和接單金額仍創歷史新高，除了受惠市場需求處於上升週期，亞德客-KY持續提升品牌形象及開發新產品，提高市場占有率增加成長動能，4月在電池、電子、機床設備、通用機械及紡織機械等產業有較好出貨。

展望未來營運，亞德客-KY指出，4月接單金額持續大於出貨金額、接單及出貨持續優於公司預期，4月底已接單尚未出貨金額再創歷史新高，隱含5月的出貨表現應該會不錯。

亞德客-KY表示，近期地緣政治影響原材料成本變動，仍在公司控制範圍內，集團已提高海外市場的銷售價格，不斷提升內部生產效率及改善產品銷售組合，預期第2季營業利益率仍可持續提高。

今年為中國「十五五」規劃第一年，亞德客-KY展望今年指出，中國政府提出十五五規劃有助氣動市場需求，對今年氣動產業需求及公司整體發展狀況，維持樂觀看法。

亞德客-KY先前預期今年在氣動元件營收成長率可超過10%，優於產業平均成長幅度，今年在電子設備、電池、車用、照明能源等應用業績可成長。

營收 上銀

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