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精誠首季財報亮眼 早盤股價上揚

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

AI浪潮下，資訊服務業者普遍受惠客戶數位轉型需求，觀察精誠（6214）公布的首季財報，首季稅後純益7.18億元，年增164.5%，高於營收年增21.6%。法人分析，精誠在客戶持續投資數位轉型，加上AI應用情境落地，推升獲利成長動能，首季營收及獲利都創歷來同期新高，帶動精誠7日股價早盤開高。

據了解，精誠首季在本業部份，主要受惠企業持續投資數位轉型，帶動軟體開發與系統整合等服務需求穩定成長；另一方面，AI應用情境導入落地，從單一部門運用逐步擴大到各營運單位，成為剛性需求，也成為新一波成長動能。

而半導體產業持續加大擴張力道，也跟著帶動精誠在海外業務的成長。今年台灣資本市場熱度持續推升，相較於去年同期，業外投資挹注大幅增長，也是第1季獲利成長的原因。

展望下半年，精誠表示，將持續推動企業級AI平台（EAP）應用落地，深化AI在各產業的實務導入，整合精誠在軟體開發與數據整合的優勢，加快AI應用服務的變現能力；同時配合國際資安發展趨勢與國內法規發展，推廣後量子時代資安因應方案，以及整合AI的資安解決方案服務，協助企業強化營運韌性與長期競爭力。

精誠 營收 軟體

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