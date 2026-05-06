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可寧衛第1季EPS 0.21元 4月營收3.88億元、年減11.49%

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
可寧衛公司。截自官網
可寧衛公司。截自官網

可寧衛*（8422）6日公告第1季財報，單季獲利受專案進度影響，歸屬母公司業主淨利2.80億元，季減0.3%、年減36.9%，每股盈餘0.21元。單季合併營收11.13億元，季減1.3%、年減23.8%。

可寧衛同步公告4月營收3.88億元，年減11.49%，累計前四月營收15.03億元。

進入2026年首季，單季營業毛利5.36億元，季減1.8%、年減30.8%，毛利率為48.2%，分別較上季與去年同期減少0.3個百分點、4.9個百分點；營業利益3.82億元，季減2.5%、年減37.6%。主因205兵工廠專案第2、3期土地延至3月才交付進場，開挖收入挹注較去年同期減少。目前剩餘掩埋量能仍可支撐10到15年處理需求，為集團提供獲利護城河。

展望後市，可寧衛高雄南區焚化爐BOT案自1月接手管理後，營運已趨穩健，未來新廠商轉將日處理1,350噸廢棄物。此外，桃園觀音SRF發電廠預計年底完工，加上子公司大承再生粒料廠將於下半年試產，配合吉鼎第2條產線將汙泥轉化為低碳混凝土。

法人預期，隨著205專案進入穩定進場階段，加計BOT案營收動能，可寧衛今年合併營收表現有望優於去年。

可寧衛 營收

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