來億財報／第1季每股稅後純益0.75元 第2季進入旺季逐季增溫

製鞋大廠來億-KY（6890）公布第1季合併財報，合併營收70.77億元、年減26.9%，營業毛利8.24億元，稅後純益1.88億元，年減79.4%，每股稅後純益0.75元。

展望第2季，製鞋業進入傳統旺季，加上今年史上規模最大的世足賽將於6月登場，品牌客戶陸續啟動拉貨潮，身為Adidas核心代工廠的來億將因此受惠。法人估，第1季將是今年的低點，隨後逐季增溫，下半年也將優於上半年。

來億指出，第1季受到Converse出貨下滑，加上Adidas上半年為產品轉換期的影響，產能利用率降低，加上去年同期基期較高，導致營收下滑。但第2季進入傳統旺季，營收將季增。

儘管整體營收下滑，但公司正積極調整產品組合，運動鞋營收占比持續提升，已接近90%；特別是與高成長品牌HOKA的合作，被視為長期成長的主要動能，法人估，今年產能需求仍有20%以上的成長空間。

對於下半年營收，來億認為有望恢復成長，全年先看持平去年。目前，美伊戰事仍是最大變數，預期將影響中東周邊市場需求，但因今年國際運動賽事多，仍有望帶動運動熱潮、進一步刺激消費需求。

法人指出，隨著歐美消費市場回暖，品牌客戶對2026年的拉貨節奏轉向積極，另外，來億印尼新廠的產能持續開出，隨著第2季進入傳統旺季，營運動能將逐步回升，全年出貨量看好雙位數成長。