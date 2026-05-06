美喆財報／第1季營運盈轉虧 中東戰事波及、客戶下單保守

美喆-KY（8466）6日公布2026年第1季財報，首季合併營收約6.47億元、年減28.69%，稅後虧損0.71億元，較去年同期呈現盈轉虧，每股淨虧0.89元，大幅低於去年同期每股純益0.66元。

美喆-KY表示，首季營運相較去年同期由盈轉虧，主因受到中東地緣政治衝突推升國際油價，加上終端市場對通膨接受度仍具不確定性，北美地區客戶在成本考量下採取較為保守的下單與備貨策略，致使訂單遞延，影響整體產能稼動率，進而壓抑整體營運表現。

美喆-KY進一步說明，雖短期營運受北美地區客戶訂單需求轉趨保守，觀察客戶庫存水位逐步去化至相對低檔，且4月起訂單需求轉趨正向，並逐步恢復拉貨動能，再加上歐洲客戶訂單出貨穩健挹注下，帶動2026年4月合併營收達2.08億元，較上月成長77.56%，營運表現逐月改善。

美喆-KY指出，在原物料價格未再大幅上揚的情況下，隨著客戶訂單逐步回升與產能利用率提高下，產品毛利與營運績效將獲改善，未來有機會逐步擺脫虧損陰霾。

美喆-KY強調，公司將持續優化北美市場業務策略，透過深化既有大型通路客戶合作關係、提升產品組合競爭力，及積極拓展新客戶合作機會，強化業務接單動能與市場競爭力。

美喆-KY表示，尤其北美客戶對輕量化產品有高需求，美喆-KY將積極推進輕量型SPC新品與多家客戶送樣認證，力求持續壯大業務接單動能。

展望2026年第2季，美喆-KY持審慎態度；美喆-KY指出，接下來將持續觀察國際局勢，及歐洲、北美終端市場變化和庫存回補力道是否增強，加上集團將持續深化產品升級與優化市場策略，未來營運可望漸入佳境。