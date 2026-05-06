快訊

美股早盤／傳美伊停戰浮現進展 四大指數齊揚、AMD狂飆20%

颱風哈格比將略增強 周五另波鋒面來襲「雷雨連炸3天」

捲涉陸投資爭議…劉世芳外甥被在大陸台企解職 公司發聲明

聽新聞
0:00 / 0:00

美喆財報／第1季營運盈轉虧 中東戰事波及、客戶下單保守

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

美喆-KY（8466）6日公布2026年第1季財報，首季合併營收約6.47億元、年減28.69%，稅後虧損0.71億元，較去年同期呈現盈轉虧，每股淨虧0.89元，大幅低於去年同期每股純益0.66元。

美喆-KY表示，首季營運相較去年同期由盈轉虧，主因受到中東地緣政治衝突推升國際油價，加上終端市場對通膨接受度仍具不確定性，北美地區客戶在成本考量下採取較為保守的下單與備貨策略，致使訂單遞延，影響整體產能稼動率，進而壓抑整體營運表現。

美喆-KY進一步說明，雖短期營運受北美地區客戶訂單需求轉趨保守，觀察客戶庫存水位逐步去化至相對低檔，且4月起訂單需求轉趨正向，並逐步恢復拉貨動能，再加上歐洲客戶訂單出貨穩健挹注下，帶動2026年4月合併營收達2.08億元，較上月成長77.56%，營運表現逐月改善。

美喆-KY指出，在原物料價格未再大幅上揚的情況下，隨著客戶訂單逐步回升與產能利用率提高下，產品毛利與營運績效將獲改善，未來有機會逐步擺脫虧損陰霾。

美喆-KY強調，公司將持續優化北美市場業務策略，透過深化既有大型通路客戶合作關係、提升產品組合競爭力，及積極拓展新客戶合作機會，強化業務接單動能與市場競爭力。

美喆-KY表示，尤其北美客戶對輕量化產品有高需求，美喆-KY將積極推進輕量型SPC新品與多家客戶送樣認證，力求持續壯大業務接單動能。

展望2026年第2季，美喆-KY持審慎態度；美喆-KY指出，接下來將持續觀察國際局勢，及歐洲、北美終端市場變化和庫存回補力道是否增強，加上集團將持續深化產品升級與優化市場策略，未來營運可望漸入佳境。

中東 中東戰事 營收 國際油價

延伸閱讀

建新財報／第1季EPS 0.67元 新科智慧物流園區目標第2季啟動添動能

汎銓首季EPS -0.61元 4月營收2.12億元創同期新高

群電財報／今年第1季每股純益1.01元 看好本季獲利優於上季

裕民財報／第1季繳出亮麗成績單 獲利年增334.9%、EPS 1.17元

相關新聞

成衣股報喜！振大環球、廣越4月營收年增皆逾三成 聯袂創同期新高

成衣股4月營運同步轉強。振大環球（4441）與廣越（4438）6日同步公告4月營收，其中振大單月營收衝上8.01億元、月增32.98%、年增37.34%；廣越4月營收15.07億元、年增38.32%，

愛爾達財報／首季每股純益2.58元創單季次高 第2季迎世足賽收視熱潮

愛爾達科技-創（8487）6日董事會通過第1季財報，毛利率從去年同期25%，提升至33.56%，每股純益2.58元，創歷史單季次高，展望第2季，將延續第1季的WBC經典賽收視熱潮，第2季迎接全球矚目的

玉山金法說會／首季獲利再創新猷 預計第3季完成合併三商壽

玉山金控（2884）6日召開法人說明會，玉山金控2026年第1季自結淨收益251.7億元，稅後淨利成長14.2%達100.6億元，獲利表現再創新猷。每股稅後盈餘(EPS)0.62元、股東權益報酬率(R

台灣虎航財報／首季獲利年增41.6%、EPS 2.91元

台灣虎航（6757）6日召開董事會，通過2026年第1季財務報告，各項營運指標表現強勁，營收與獲利雙雙刷新歷史紀錄，展現卓越的經營成效，首季獲利年增41.6%，每股稅後盈餘（EPS）為2.91元。

保瑞子公司併美保健品牌

保瑞（6472）昨（5）日宣布全球銷售布局再下一城，子公司晨暉生技（1271）董事會通過100%收購創立於美國亞利桑那州的運動保健品領導品牌Weider Global Nutrition（WGN），整

豐祥第1季 EPS 3.59元 聯強1.77元

豐祥-KY（5288）昨（5）日公布2026年首季財報，首季營收達20.6億元，年增8.9%，稅後純益為2.4億元，年減3.8%，每股純益（EPS）為3.59元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。