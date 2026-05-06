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宏普派2元 殖利率衝9.8%

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北報導

營建公司宏普（2536）昨（6）日公告，董事會決議，擬配發每股現金股利2元，依昨（6）日收盤價20.4元概算，現金殖利率約9.8%。

宏普今年第1季稅後純益5,066.2萬元，年增472.9%，每股稅後純益0.15元。

宏普2025年稅後純益10.6億元，年增419.65%，每股稅後純益（EPS）3.19元。宏普表示，去年起進入完工量交屋潮，包括「宏普時代苑」 、央北「宏普中央公園」二期兩大案可完工交屋，完工量約百億元，推升營運。

宏普表示，今年有「內湖舊宗段商辦大樓」完工，總銷40.8億元，2027年有總銷45億元的「北投陽明案」完工，2028年總銷35億元「時晴苑」完工，2029年則有總銷60億元的「宏普中央公園」三期完工，未來動能無虞。

展望未來，宏普表示，目前在手土地庫存充沛，可供未來四年的推案量。

EPS 內湖

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