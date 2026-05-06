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廣越4月營收年增38% 振大環球增37%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

成衣股4月營運同步轉強。振大環球（4441）與廣越（4438）昨（6）日同步公告4月營收，其中振大單月營收衝上8.01億元、月增32.98%、年增37.34%；廣越4月營收15.07億元、年增38.32%，雙雙改寫歷年同期新高。

累計前四月營收，振大環球與廣越分別為26.91億元與42.8億元，年增28.59%與約11.26%，在品牌客戶拉貨動能轉強與旺季提前啟動帶動下，營運動能明顯升溫。

振大環球表示，4月營收受惠主要客戶電商與運動通路需求持續升溫，加上訂單出貨節奏加快，帶動營收顯著跳升，顯示市場需求強勁且成長具延續性。在客戶拉貨動能明確帶動下，營收成長更呈現加速向上的趨勢，並非短期波動。

從訂單能見度來看，振大環球表示，訂單掌握度已延伸至第3季，越南及馬達加斯加產能持續維持滿載，出貨動能穩定。

營收 廣越

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