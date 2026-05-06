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來億第1季 EPS 0.75元 正德0.71元

經濟日報／ 記者宋健生吳秉鍇黃淑惠／台中、高雄、台北報導

製鞋大廠來億-KY（6890）公布第1季合併財報，合併營收70.77億元、年減26.9%，營業毛利8.24億元，稅後純益1.88億元，年減79.4%，每股純益0.75元。

展望第2季，製鞋業進入傳統旺季，加上今年史上規模最大的世足賽將於6月登場，品牌客戶陸續啟動拉貨潮，身為Adidas核心代工廠的來億將因此受惠。法人估，第1季將是今年的低點，隨後逐季增溫，下半年也將優於上半年。

散裝航商正德（2641）昨（6）日公布第1季財報，稅後純益2.34億元，年增166%，每股純益（EPS）為0.71元。該公司並指出，所訂購的8艘1.75萬噸多用途（MPP）貨輪，預計自2027年下半年陸續交船，將可擴大營運規模。

該公司指出，儘管第1季散裝運價指數因中東局勢不穩而回檔修正，但整體表現仍優於去年同期，主要是2025年度所新造的節能減碳船逐季交船加入營運，使2026年第1季業績與去年同期相比大幅突飛猛進。

同時，去年因第1季安排三艘船舶進塢保養整修及接船認列一次性成本，以致使營業毛利下滑，而今年第1季則處分一艘舊船，認列處分利益約310萬美元。

EPS 世足賽

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