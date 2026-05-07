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高力4月營收 同期新高

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

高力（8996）昨（6）日公布4月營收達9.4億元，年增86%；累計前四月營收為43.7億元，年增186.8%，單月、累月均創同期新高紀錄。

高力表示，4月營收較去年同期增加86%，主要因板式熱交換器及熱能產品之營業額，較去年同期分別增加11.4%及增加125.1%所致。

高力預期未來數年內，熱交換器、燃料電池、AI散熱，以及氫能應用等四大產品線營收都將顯著成長。

公司指出，高力將持續以提升設備產能與人力效率為核心，確保未來出貨需求可獲得充分支援。

此外，考量國際政治環境變動與全球供應鏈布局，高力積極推動台灣與中國大陸以外的第三地設廠策略。目前泰國子公司已正式設立，並於去年完成泰國工業園區土地購置，未來將加速推動廠房建設與投產時程，以提升海外產能配置與市場供應彈性。熱交換器業務方面，高力指出，除持續投入降低成本的全不鏽鋼焊材熱交換器開發外，亦針對AI散熱需求推出專用伺服器散熱熱交換器，強化新興應用領域布局，並與燃料電池事業處合作，開發適用於燃料電池的大型高鎳合金熱交換器，將有助於擴大熱交換器產品於各產業的應用範疇。

氫能事業處則以專案經驗為基礎，持續投入天然氣熱裂解產氫固碳設備、金屬熱處理業廢氫回收系統與氫裂解系統等技術開發工作，期望建立可供產業廣泛導入的核心技術，並為事業處帶來中長期之營收成長動能。

另外，子公司高力熱能科技將專注於AI資料中心散熱領域，積極投入高效能Manifold、CDU、Radiator 等產品之設計與開發，並透過取得主要客戶之產品認證，強化市場導入速度。未來將進一步拓展國際大品牌與大型集團客戶市場，提升散熱產品於全球市場的滲透率與市占率。

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