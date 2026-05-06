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宏普擬配息2元 現金殖利率9.8％

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

宏普（2536）6日公告，董事會決議，擬配發每股現金股利2元，現金殖利率約9.8％。另，宏普今年第1季稅後純益5,066.2萬元，年增472.9％，每股稅後純益0.15元。

宏普2025年稅後純益10.6億元，年增419.65％，每股稅後純益（EPS）3.19元。宏普表示，去年起進入完工量交屋潮，包括「宏普時代苑」 、央北「宏普中央公園」二期兩大案可完工交屋，完工量約百億元，推升營運。

宏普表示，今年有「內湖舊宗段商辦大樓」完工，總銷40.8億元，2027年有總銷45億元的「北投陽明案」完工，2028年總銷35億元「時晴苑」完工，2029年則有總銷60億元的「宏普中央公園」三期完工，未來動能無虞。

展望未來，宏普表示，目前在手土地庫存充沛，可供未來4年的推案量，未來主力會持續放在雙北、桃園地區，不過公司近年採取保守經營策略，已經4年沒有購置土地，惟都更、危老、合建等仍會積極布局。

至於房市景氣狀況，宏普認為，自央行第七波信用管制後、國內外政經局勢影響等，房市波動不斷，而房地產是景氣循環產業，進入低基期時，開發商更要調整好體質應對。

EPS 內湖

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