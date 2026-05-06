成衣股報喜！振大環球、廣越4月營收年增皆逾三成 聯袂創同期新高

成衣股4月營運同步轉強。振大環球（4441）與廣越（4438）6日同步公告4月營收，其中振大單月營收衝上8.01億元、月增32.98%、年增37.34%；廣越4月營收15.07億元、年增38.32%，雙雙改寫歷年同期新高；累計前四月營收分別為26.91億元與42.8億元，年增28.59%與約11.26%，在品牌客戶拉貨動能轉強與旺季提前啟動帶動下，營運動能明顯升溫。

振大環球表示，4月營收受惠主要客戶電商與運動通路需求持續升溫，加上訂單出貨節奏加快，帶動營收顯著跳升，顯示市場需求強勁且成長具延續性。在客戶拉貨動能明確帶動下，營收成長更呈現加速向上的趨勢，並非短期波動。從目前訂單結構來看，需求面仍相當穩健，有助支撐後續營運表現。公司也指出，今年營運將持續聚焦三大目標，包括營收成長、獲利再創新高，以及未來配息水準持續提升，整體經營方向穩步前進。

從訂單能見度來看，振大環球表示，訂單掌握度已延伸至第3季，越南及馬達加斯加產能持續維持滿載，出貨動能穩定。在全球供應鏈重組的趨勢下，馬達加斯加的產區優勢更加顯現，將有效帶來新成長動能。在成本方面，公司已提前進行原料採購並鎖定價格，整體成本維持在可控範圍內。同時，主要配合的布廠也因看好公司的客戶後續成長動能，也願維持價格，在供應鏈合作更緊密的情況下，更有助優化採購條件。

廣越表示，4月營收創高主要受惠於品牌客戶出貨時程安排、訂單結構優化，以及高端戶外機能服飾供應鏈持續朝向「大者恆大」趨勢發展；廣越第2季邁入傳統出貨旺季、第3季達出貨高峰，公司將持續深化與核心品牌客戶合作，並透過產品組合優化、產能配置調整與營運效率提升，強化接單品質與營運韌性。