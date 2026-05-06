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巧新財報／首季淨利1.31億元、EPS 0.6元 毛利率22％

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

汽車輪圈大廠巧新（1563）董事會通過第1季財報，第1季合併營收為18.72億元，合併毛利率22％，稅後淨利為1.31億元，年減63.1%，稅後每股盈餘（EPS）0.6元。巧新6日亦同步公布2026年4月合併營收為5.95億元，較去年同期成長5.74％；累計2026年1至4月合併營收為24.67億元，較去年同期減少0.56％。

巧新表示，受惠於超跑與豪華汽車品牌客戶對客製化鍛造輪圈的需求保持一定的水準，帶動公司整體產品組合持續朝高毛利率方向轉型，儘管全球航運運價在第1季仍有小幅波動，但公司在優化生產效率、輪圈再生鋁RESAICAL®使用比例的提升、再生鋁銷售增加等重要策略的落實下，中和部分原物料、以及運輸成本的壓力。

展望 2026 年，隨著全球汽車產業對於環境永續（ESG）與減碳目標的日益重視，巧新自主研發的低碳再生鋁RESAICAL® 已成為公司關鍵核心競爭力，不僅目前已獲得多家國際歐系豪華品牌車廠的認證與採用，公司也進一步將再生鋁RESAICAL®延伸至半導體先進製程設備、航太等多元產業領域，今年累計前4月營收，汽車：非汽車的營收比重分別為86.3：13.7。

巧新也持續擴充再生鋁的使用率、市場範疇、產能，其中，巧新屏東廠的第二座年產 10 萬噸鋁熔煉廠完工後，將可大幅滿足未來幾年對再生鋁材料的強勁需求，巧新目標將低碳產品的出貨占比推向新高，汽車用品使用率從目前的40％進一步提升到>50%，這不僅有助於協助客戶達成碳中和目標，亦能強化巧新整體毛利率表現以及在全球高端供應鏈中的不可替代性。隨著下半年新車型訂單陸續投產，巧新將持續擴展全球市場市占率，為股東持續創造長期價值。

EPS 營收

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