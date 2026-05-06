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中鋼構財報／首季EPS 0.66元 訂單能見度高

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

受惠鋼結構工程產業透明度高，中鋼構（2013）6日公布今年第1季財報，稅後純益1.3億元，每股稅後純益0.66元；後市隨著高科技建廠與大型開發案陸續釋出，中鋼構全年營運成長動能強勁，中長期展望樂觀。

法人表示，雖然房地產市場仍不景氣，但國內鋼結構工程在工業廠房擴建，與大型商辦等主力業務維持高檔的動能下，中鋼構目前在建工程鋼結構量高達25萬公噸，營收獲利基本盤穩定。

根據公告，中鋼構第1季合併營收為46.2億元，營業毛利2.2億元，稅後純益1.3億元，每股稅後純益0.66元。

法人指出，近期大樓結構鋼架比重明顯攀升，顯示科技業擴產與企業總部大樓需求帶動訂單結構轉強，凸顯晶圓、IC封測、科技倉儲物流以及企業自建辦公大樓成為鋼構主要需求支柱。

中鋼構表示，未來2年內的工程量充足，營運能見度高，尤其大樓鋼構比重高，代表主要客戶多為高單價工程，有助維持毛利表現。

展望後續，營運策略聚焦高端訂單、人機協作等大方向。強化爭取高品質訂單，包括高科技、物流廠房，A級商辦及大型危老改建案，這些工程規模大、工期穩定，有利挹注營收。

中鋼構 商辦 中鋼 營收

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