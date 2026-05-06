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愛爾達財報／首季每股純益2.58元創單季次高 第2季迎世足賽收視熱潮

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
愛爾達董事長陳怡君。愛爾達／提供
愛爾達董事長陳怡君。愛爾達／提供

愛爾達科技-創（8487）6日董事會通過第1季財報，毛利率從去年同期25%，提升至33.56%，每股純益2.58元，創歷史單季次高，展望第2季，將延續第1季的WBC經典賽收視熱潮，第2季迎接全球矚目的世足賽。

愛爾達表示，受惠於WBC世界棒球經典賽熱潮帶動，各項主力營運收入較去年同期大幅成長，第1季營收3.87億元，年增58.4%；稅後純益6,843.5萬元，年增155.65%，每股純益2.58元，為歷史次高，展現體育內容變現能力與營運效率持續提升。

毛利率表現尤其亮眼，愛爾達指出，單季毛利率較去年同期增加8.53個百分點，主要受惠於營收全面成長，授權成本與製播成本控管得宜，未來持續優化內容組合、平台分潤及製播成本結構，力拚全年毛利率維持穩健水準。

展望未來，愛爾達表示，將迎接全世界最大運動賽事2026年FIFA世界盃™足球賽，以及第3季愛知-名古屋亞運陸續登場，加上既有美國職棒MLB總代理、中華職棒、NBA、F1、網球等國際賽事內容持續貢獻，預期大型賽事將有助於推升眼球經濟，收入、訂閱與廣告表現可望持續成長。

愛爾達指出，在營收規模擴大與毛利率改善的雙重帶動下，全年獲利表現有機會較2024年巴黎奧運年度再上一層樓。愛爾達2024年創下營收獲利歷史新高水準，每股純益6.85元。

中華職棒 營收 足球

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