榮成營收／4月創41個月新高 前四月稅前盈餘較去年同期轉盈

榮成（1909）6日公告4月營收43.51億元，年增7.01%，創下41個月新高，亦即三年多來新高紀錄，累計前四月營收151.1億，年成長5.68%，整體營運持續向上。公司並自結4月營業利益達7,563萬元，合併稅前盈餘為0.98億元，每股稅前盈餘0.08元，優於去年同期。累計前四月營業利益為7,680萬元，合併稅前盈餘達1.25億元，每股稅前盈餘0.1元，較去年同期虧損1.78億元呈現虧轉盈，獲利能力顯著改善。

法人指出，4月屬造紙產業傳統淡季，榮成在淡季期間仍能維持單月獲利表現，顯示「淡季不淡」態勢，獲利動能來自於公司持續推動各項營運優化措施，包括強化成本結構、優化產品組合及庫存控管，帶動營運效率提升。隨著後續進入下半年需求旺季，整體獲利表現可望逐季成長。

從產業面觀察，2026年4月大陸製造業採購經理人指數（PMI）維持在擴張區間，顯示製造業景氣延續穩健擴張，出口動能持續回溫。造紙產業4月適逢傳統紙類包裝需求淡季，月初紙價一度承壓走跌，部分地區跌幅達每噸人民幣100至200元。

惟隨產業基本面改善，法人指出，目前整體產業庫存水位較去年同期明顯下滑，庫存天數降至約9至12天，顯示市場處於低庫存狀態。在此情況下，4月中下旬隨下游紙箱廠補庫需求升溫，市場行情逐步回穩轉強，紙價回升動能趨於明確。整體評估，大陸造紙產業正處於低檔修復階段，在產能調整與成本優化持續推進下，產業結構逐步改善，利潤率已出現回升跡象，尤以工紙大廠可展現較佳的獲利修復動能。

展望後市，預期依歷年消費節奏，5月中下旬終端需求可望回溫，主要受惠於電商年中促銷活動與端午節消費帶動，預期將為工紙包裝需求挹注階段性動能。此外，隨夏季四年一度的國際足球賽事升溫，亦有望進一步帶動相關消費與包裝需求成長。整體而言，在經濟基本面持續改善，及產業供需結構調整逐步到位，造紙產業可望邁向穩健成長的新階段。