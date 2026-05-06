玉山金法說會／首季獲利再創新猷 預計第3季完成合併三商壽

玉山金控（2884）6日召開法人說明會，玉山金控2026年第1季自結淨收益251.7億元，稅後淨利成長14.2%達100.6億元，獲利表現再創新猷。每股稅後盈餘(EPS)0.62元、股東權益報酬率(ROE)14.43%、資產報酬率(ROA)0.88%。各子公司表現良好，玉山銀行稅後淨利87.6億元、玉山證券淨利10.5億元，成長137.2%、玉山創投淨利7.1億元、玉山投信淨利1億元，皆為同期最佳表現。今年4月累計稅後淨利142.4億元，創歷年同期獲利最高，較去年同期增加26.01％，EPS為0.88元。主要子公司玉山銀行累計稅後淨利121.6億元，較去年同期增加6.42％；玉山證券16.3億元；玉山創投13.4億元；玉山投信1.5億元。

玉山金控第1季淨手續費收入89.2億元，年增27.1%，其中玉山銀行高端客群經營有成，財富管理淨手續費收入40.3億元，年增14.4%，創歷年同期最高。信用卡淨手續費收入22.3億元，年成長16.5%，簽帳金額1,506億元，亦為同期新高。玉山證券表現亮眼，經紀業務較去年同期大幅成長98.5%，複委託業務亦持續成長，帶動整體獲利提升。玉山投信於三月發行首檔債券型ETF「玉山美元嚴選非投資等級債券ETF」（00988B），募集金額為近期同類型產品中募集金額最高，玉山投信全系列ETF及共同基金均已於4月15日由保德信更名為玉山，未來玉山投信將繼續為顧客提供優質的產品服務。

玉山銀行存、放款穩健成長，整體表現均較去年同期提升，憑藉資金成本管理與放款利率結構優化，淨利息收入年成長28.5%。總放款成長15.6%，另受惠台灣經濟表現強勁及海外平台布局完整，企業放款及個人放款分別成長22.6%與9.3%，中小企業放款亦成長13.0%。資產品質方面，逾期放款比率(NPL)為0.15%，備抵呆帳覆蓋率795.9%，維持優異風險控管。海外布局方面，玉山銀行海外分、子行第1季獲利占銀行整體26.3%，發揮全方位海內外布局與資源整合優勢，持續推升跨境業務，海外首季放款動能強勁，年增率達25.6%；柬埔寨UCB子行亦鎖定VIP客群推出信用卡「無限卡」，截至四月底已躍居當地市場無限卡發卡量前三名。

玉山金控致力數位與AI發展，玉山於4月底受邀參加Mastercard於美國紐約舉行的Global Technology Advisory Board論壇，共14國代表參加，玉山為臺灣唯一出席代表。此外，玉山銀行持續布局旅遊外匯服務，暨2025年底推出泰國跨國無卡提款試辦外，4月底日本旅客可使用PayPay錢包在全臺超過40萬家支援TWQR掃碼的商店付款，玉山銀行亦為首家在TWQR跨國Inbound支付中擔任結算代理銀行，扮演跨境資金結算作業關鍵角色，共同迎接臺灣TWQR國際支付新時代。

有關三商壽合併進度，1月23日雙方股東臨時會通過合併案後，雙方即成立專案小組展開合併的各項準備工作。3月玉山銀行銀保通路上架3檔三商壽保險商品，市場反應良好，展現初步合作成效。此外，玉山金控、三商壽及三商工會在4月17日完成員工安置計畫簽署，雙方展現很大的誠意與善意，不僅照顧員工權益，工會也願意為合併後的三商壽創造雙贏共榮；4月公平會決議核准合併，合併進程再邁出關鍵一步。合併案預期於2026年第3季完成。

玉山金控於2026年屢獲國內外重要獎項肯定，連續12年入選「標普全球永續年鑑」樹立金融業國際標竿，更率先金融同業導入IFRS永續揭露準則；並第11度榮獲臺灣證券交易所「公司治理評鑑」排名前5%，為國內金控、銀行最佳紀錄。子公司玉山銀行榮獲國際知名財經媒體國際金融《Global Finacne》以及富比士《Forbes》評選為2026年臺灣最佳銀行，並於《亞洲金融雜誌》舉辦Finance Asia Award獲得包括臺灣最佳零售銀行在內等七項大獎，肯定玉山銀行在各方面的優異表現，玉山投信旗下玉山全球醫療生化基金(原PGIM保德信全球醫療生化基金)榮獲「LSEG理柏臺灣基金獎」醫療保健股票三年期獎，肯定其長期投資實力。