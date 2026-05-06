億豐首季每股賺5.62元 通膨蠢動掌握消費預算下降機會

窗簾大廠億豐今天公布第1季財報，營收新台幣73.05億元，年增0.4%，季減4.7%；歸屬母公司淨利16.47億元，年減7.3%，季減16%，單季每股純益5.62元。

億豐說明，今年1、2月分別因為春節假期，以及北美風雪、季節需求波動等短期干擾，營收走弱，但3月營收已重返年成長軌道。

億豐首季毛利率59.09%，比去年同期提升0.88個百分點。億豐表示，主要受惠營收擴張，北美客製化窗簾價格上調，以及關稅調降。不過因持續擴編業務人力、積極展店，先期投資增加，第1季營益率28.11%，較去年同期下滑0.49個百分點。

業外方面，億豐表示受美元走強帶動，第1季認列匯兌利益新台幣1.2億元，略低於去年同期的匯兌利益1.3億元。

展望第2季，億豐表示窗簾市場仍多變，成本上升推高物價，恐壓縮消費者預算。不過億豐觀察，窗簾需求並未消失，而是在不同價格帶重新分配，由於億豐的產品線涵蓋高、中、低價位的完整價格帶，可承接消費預算下移帶來的新機會。

面對成本上漲，億豐表示具備原料倉、半成品倉等內部供應鏈緩衝，也持續透過製程精進與減少浪費提升營運效率，以消化外部成本壓力。

億豐也提到，隨著客製化窗簾售價上調及關稅壓力減輕，加上北越新廠與墨西哥擴產進度如期，預計下半年陸續投產，有利公司後續營運成長，並增添供應彈性。