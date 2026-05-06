快訊

「無法接受！」愛爾麗爆偷拍爭議 謝金燕發聲切割：隱私是底線

宣示主權？伊朗宣布荷莫茲海峽新通行機制 船隻須獲許可、走指定路線

立委資格保衛首戰失利！李貞秀告中選會聲請停止執行 北高行駁回

聽新聞
0:00 / 0:00

億豐首季每股賺5.62元 通膨蠢動掌握消費預算下降機會

中央社／ 台北6日電

窗簾大廠億豐今天公布第1季財報，營收新台幣73.05億元，年增0.4%，季減4.7%；歸屬母公司淨利16.47億元，年減7.3%，季減16%，單季每股純益5.62元。

億豐說明，今年1、2月分別因為春節假期，以及北美風雪、季節需求波動等短期干擾，營收走弱，但3月營收已重返年成長軌道。

億豐首季毛利率59.09%，比去年同期提升0.88個百分點。億豐表示，主要受惠營收擴張，北美客製化窗簾價格上調，以及關稅調降。不過因持續擴編業務人力、積極展店，先期投資增加，第1季營益率28.11%，較去年同期下滑0.49個百分點。

業外方面，億豐表示受美元走強帶動，第1季認列匯兌利益新台幣1.2億元，略低於去年同期的匯兌利益1.3億元。

展望第2季，億豐表示窗簾市場仍多變，成本上升推高物價，恐壓縮消費者預算。不過億豐觀察，窗簾需求並未消失，而是在不同價格帶重新分配，由於億豐的產品線涵蓋高、中、低價位的完整價格帶，可承接消費預算下移帶來的新機會。

面對成本上漲，億豐表示具備原料倉、半成品倉等內部供應鏈緩衝，也持續透過製程精進與減少浪費提升營運效率，以消化外部成本壓力。

億豐也提到，隨著客製化窗簾售價上調及關稅壓力減輕，加上北越新廠與墨西哥擴產進度如期，預計下半年陸續投產，有利公司後續營運成長，並增添供應彈性。

億豐 營收 毛利率 關稅

延伸閱讀

鉅橡財報／第1季淨賺0.42億元 EPS 0.52元、創同期新高

富世達看今年沒有淡季 AI產品營收倍數成長

聯強財報／商用加值與半導體業務發威 首季獲利創同期新高、EPS1.77元

緯軟財報／首季獲利創同期新高 4月營收登頂

相關新聞

玉山金法說會／首季獲利再創新猷 預計第3季完成合併三商壽

玉山金控（2884）6日召開法人說明會，玉山金控2026年第1季自結淨收益251.7億元，稅後淨利成長14.2%達100.6億元，獲利表現再創新猷。每股稅後盈餘(EPS)0.62元、股東權益報酬率(R

台灣虎航財報／首季獲利年增41.6%、EPS 2.91元

台灣虎航（6757）6日召開董事會，通過2026年第1季財務報告，各項營運指標表現強勁，營收與獲利雙雙刷新歷史紀錄，展現卓越的經營成效，首季獲利年增41.6%，每股稅後盈餘（EPS）為2.91元。

保瑞子公司併美保健品牌

保瑞（6472）昨（5）日宣布全球銷售布局再下一城，子公司晨暉生技（1271）董事會通過100%收購創立於美國亞利桑那州的運動保健品領導品牌Weider Global Nutrition（WGN），整

豐祥第1季 EPS 3.59元 聯強1.77元

豐祥-KY（5288）昨（5）日公布2026年首季財報，首季營收達20.6億元，年增8.9%，稅後純益為2.4億元，年減3.8%，每股純益（EPS）為3.59元。

建新第1季 EPS 0.67元 新園區將啟動

專業整合物流廠建新國際（8367）公布第1季合併財報，由於客戶訂單組合變化，致第1季稅後淨利8,918萬元、年減25%，每股純益0.67元。建新表示，新科智慧物流園區預計第2季啟動，將為營運添動能。

藥華藥攻頂 4月合併營收年增68%

藥華藥（6446）昨（5）日公告4月合併營收20.6億元，單月營收改寫單月新高紀錄，年增68.35%、月增6.39%；累計前四月營收約71.85億元，年增60.27%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。