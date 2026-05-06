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慧洋自結4月稅前淨利3.56億元 EPS 0.48元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

慧洋-KY（2637）於6日公告自結4月獲利年增1,663%，EPS為0.48元；前四個月轉虧為盈，每股稅前盈餘2.09元。

4月合併營收為新台幣16.46億元，年增24.99%，第2季進入南美穀物傳統運輸旺季，整體散裝運價指數維持穩定，惟4月分營業天數較少，再加上近期中國對巴拿馬旗之船舶針對性加強檢查，影響部分船舶營運，慧洋4月營業利益為5.27億元；4月另因瑞士法郎相對美金升值，認列匯兌損失約3百萬美元，稅前淨利為3.56億元，自結每股稅前盈餘為0.48元。

累計前4月合併營收為新台幣59.84億元，營業淨利17.25億元，稅前盈餘15.58億元，自結每股稅前盈餘2.09元。

慧洋指出，目前波斯灣局勢仍然緊張，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）持續受限，導致全球散裝船舶周轉率下滑。而第2季適逢南美穀物出貨旺季，澳洲、印尼煤炭出口亦穩定，支撐散裝市場運輸動能。

船隊布局方面，慧洋4月中旬公告交付新船訊息，係由尾道造船打造之輕便型（40,000 DWT，船名：Paiwan Glory）NOx第三期環保節能船，同時已簽訂長期穩定租約，毛利率近五成，為今年第三艘投入營運之新造船，今年總計將交付8艘新船，並持續視市場狀況汰換營運效率較差之老舊船舶，以維持船隊競爭力。

受美伊戰事影響，國際原油與能源價格走揚，連帶推升船舶燃油成本，相關區域戰爭險附加保費亦顯著上升，然慧洋以船舶出租為主要營運模式，航行所需燃用及保險費用均由租家負擔，對公司營運並無顯著衝擊。慧洋後續將持續關注國際情勢變化並審慎因應，以維持整體營運穩健。

慧洋 新台幣 散裝船 EPS

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