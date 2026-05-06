東陽營收／4月20.09億元、創同期第三高 前四月76.4億元

東陽（1319） 2026年4月自結合併營收20.09億元，創單月同期第三高。前4月自結累計合併營收76.4億元。

東陽表示，儘管受到戰爭與關稅等因素影響，4月仍繳出穩健表現，營運已走出陰霾，逐步回到正常軌道。

東陽AM事業4月自結合併營收15.36億元，創單月同期次高，前4月自結累計合併營收58.98億元，創同期累計第三高。

東陽OEM事業4月自結合併營收4.73億，創今年單月新高，前4月份自結累計合併營收17.42億（OEM整體累計營收79.97億元）。

雖客戶關注的銷美關稅尚未正式實施，但在市場需求及旺季效應延續帶動下，客戶下單意願逐漸提升。東陽持續強化產品競爭力，全力滿足客戶需求。