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台灣虎航財報／首季獲利年增41.6%、EPS 2.91元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

台灣虎航（6757）6日召開董事會，通過2026年第1季財務報告，各項營運指標表現強勁，營收與獲利雙雙刷新歷史紀錄，展現卓越的經營成效，首季獲利年增41.6%，每股稅後盈餘（EPS）為2.91元。

台灣虎航綿密的航網佈局，再加上第一季適逢長假效應，且WBC世界棒球經典賽於東京開打及賞櫻潮帶動集客，單季平均載客率達創紀錄的92%，在董事長黃世惠上任屆滿一年之際，台灣虎航2026年首季營運表現亦交出自2014年9月開航以來最耀眼的成績單。

2026年第1季營收55.38億元，年增19.6%，營收刷新歷史新高；稅後純益13.35億，較去2025年同期大幅成長41.6%，2026第1季每股稅後盈餘（EPS）為2.91元。

值得關注的是，台灣虎航今年第一季的獲利成長幅度高達營收成長幅度的2倍以上，充分展現專業經理人在成本管理與高毛利航線間調節規畫得宜，主動將環境變動轉化為靈活應戰的契機。

此外，今年3月已於董事會中通過以可供分配盈餘的半數分派股息，每股約配發現金股利2.42元，展現獲利共享誠意。以今日收盤價50.2元計算，現金殖利率4.8%，預計將於5月28日股東常會後依程序另訂發放日期。而面對地緣政治引發的能源與航油價格（MOPS）波動，台灣虎航發揮組織扁平、決策迅速的特質，展現優異的營運韌性。

台灣虎航表示，隨著旅遊熱潮持續，董、總攜手帶領下，憑藉其深厚的產業實務底蘊與專業經營戰略，持續深耕核心航線並精準拓展具潛力之新航點；台灣虎航將繼續秉持熱情、溫暖、真誠的品牌精神，為廣大虎迷打造最值得信賴的飛行體驗，並在穩健經營中開創下一個成長高峰。

台灣虎航 虎航 營收

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