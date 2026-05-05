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志強受惠世足賽出貨潮帶動4月營收21.25億元、年增5.9%回到成長軌道

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

足球鞋製造龍頭志強-KY（6768）公布4月合併營收21.25億元、年增5.9%，結束連六月年減走勢，回到成長軌道；累計前四月合併營收74.82億元、年減6.6%。法人表示，足球鞋進入傳統旺季，加上世足賽即將登場，志強營運可望逐月增溫。

志強自結第1季合併營收53.57億元，季增8.2%、年減10.8%，稅後純益2.41億元，季減17.2%、年減55.2%，每股稅後純益1.2元。主要受產品組合變動、原物料成本波動與印尼廠新產線初期投產成本影響。

3月起進入傳統足球鞋旺季，加上四年一度、史上規模最大的美加墨世足賽即將在6月登場，可望帶動拉貨潮逐月增溫，第2季營運展望看俏。法人估，志強營運可望自第2季起逐季增溫，全年營收應有雙位數增長、續創新高。

展望今年，志強指出，目前營運成長動能主要來自足球鞋的傳統旺季支撐，加上世足賽助攻，儘管大環境波動較大，但預期今年表現依然穩健，符合季節性趨勢。此外，印尼新廠產能也持續開出，可望為營運挹注新成長動能。

法人指出，隨著足球運動在北美市場（2026世界盃主辦地）的參與人數大幅增加，對於專業足球鞋的需求已呈現結構性成長，對志強接單也是一大長期利多。預估志強今年全年總出貨量可望挑戰4,300萬雙至4,400萬雙、年增率維持在10%左右。

同時，志強在足球鞋之外，積極發展ASICS及Brooks跑鞋訂單，力求多元化產品組合；而第2季印尼廠開始放量後，跑鞋陸續出貨，加上世足賽出貨旺季來臨，預期下半年營運將優於上半年，全年合併營收看好持續突破新高。

營收 足球 世足賽

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