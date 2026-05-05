裕民財報／第1季繳出亮麗成績單 獲利年增334.9%、EPS 1.17元

裕民（2606）航運5日公布第1季獲利繳出亮麗成績單，受惠於乾散貨市場需求穩健成長支撐下，鐵礦石、穀物與鋁土礦出貨增加，獲利年增334.9%，每股盈餘為1.17元。

第1季波羅的海指數（BDI）平均為1,955點，較去年同期1,118點增加75%，推升裕民第1季營收、獲利向上攀升，合併營收38.91億元，年增13.3%，毛利率為32%，稅後純益9.87億元，年增334.9%，每股盈餘為1.17元，整體營運維持穩健成長。

裕民航運表示：「2026年第1季BDI反映市場在季節性因素與短期供需波動影響下，較2025年第4季略為回檔，但整體散裝貨量需求仍具支撐，各船型運價皆較去年同期顯著成長。面對運價波動風險，公司持續優化船隊配置與租約組合，靈活調整現貨與長約比重，並透過燃油成本控管與營運效率提升，強化整體抗波動能力，以維持穩健獲利表現。裕民首艘液化天然氣（LNG）運輸船預計於2026年正式交船營運，象徵裕民正式跨足 LNG 運輸領域，開啟業務發展新篇章，也為公司參與全球能源轉型運輸奠定關鍵基礎。未來，裕民將持續推動船隊結構優化與多角化發展，穩健擴充新世代船舶，朝船隊規模達100 艘、總載重噸達1,000 萬噸的長期成長目標邁進，強化整體競爭力與永續發展動能。」

鐵礦石海運需求維持溫和成長，主要受巴西與西非供給增加帶動長水路運輸需求。中國大陸進口量延續成長，但鋼鐵產量受政策與庫存壓力影響，終端需求動能仍偏保守。澳洲及巴西鐵礦石出貨量年增4%。西芒度鐵礦石2026年度預估產量約1,500至1,600萬噸，預計隨著西非當地基礎設施逐步改善，最終將達到年產能1.2億噸，幾內亞至中國大陸航程距離約是澳洲至中國大陸航程的2.75倍，將顯著推升海岬型船舶運力需求。

煤炭市場短期受中東戰事能源替代效應影響，部分地區進口需求回升，但長期仍面臨能源轉型結構性下滑壓力。而穀物貿易在季節性因素與美國大豆出口支撐下維持穩健成長。整體而言，煤炭提供短期支撐，穀物則成為穩定運量來源，有助穩定中小型船舶需求。

鋁土礦需求持續為乾散貨市場重要成長動能，主要來自中國大陸對鋁產業原料需求增加及西非出口擴張。2026年第1季幾內亞鋁土礦出貨量達5,954萬噸，年增30%、季增42%，顯示供應快速擴張並顯著推升長距離運輸需求，進一步帶動海岬型船舶運價與延噸海浬成長，中長期為市場帶來結構性支撐。

供給面方面，新船訂單占現有船隊比率約 12.6%，仍處於相對低檔水準。加上主要造船廠塢檔緊俏，新船造價維持高檔，交付節奏因此受限，4月平均交船期長達4.19年。隨著 2011 年交船高峰期船舶陸續進入第三次特檢階段，單次進塢時間可達 3 至 4 周，Clarksons 預估2026年將有逾 3,000 艘船舶進行特檢，短期內將對有效運力形成壓抑，有助於市場供需結構逐步改善。

中東衝突升溫導致液化天然氣（LNG）供應受阻，促使部分國家轉向燃煤發電，帶動煤炭海運需求回升，並推升延噸海浬。同時燃油價格上升與航運受限壓縮有效運力，進一步支撐乾散貨市場短期行情。不過中東地區肥料供應受阻將影響農作物生產，可能於未來逐步轉化為糧食通膨與需求壓力，形成中期需求不確定風險。

裕民目前新造船訂單共13艘，包括6艘極限靈便型、4艘海岬型、2艘合資風電運維母船及1艘合資LNG船，將自2026年起陸續交付，持續優化節能船隊與多元業務布局。