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裕民第1季獲利年增大增三倍

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

裕民航運（2606）昨（5）日公布第1季獲利繳出亮麗成績單，稅後純益9.87億元，年增334.9%，每股純益為1.17元。

裕民第1季受惠於乾散貨市場需求穩健成長支撐下，鐵礦石、穀物與鋁土礦出貨增加，第1季波羅的海指數（BDI）平均為1,955點，較去年同期1,118點增加75%，推升裕民第1季營收、獲利向上，合併營收38.91億元，年增13.3%，毛利率32%，稅後純益9.87億元，年增334.9%，每股純益為1.17元，整體營運維持穩健成長。

裕民表示，鐵礦石海運需求維持溫和成長，主要受巴西與西非供給增加帶動長水路運輸需求。中國大陸進口量延續成長，但鋼鐵產量受政策與庫存壓力影響，終端需求動能仍偏保守。澳洲及巴西鐵礦石出貨量年增4%。西芒度鐵礦石2026年度預估產量約1,500萬至1,600萬噸，預計隨著西非當地基礎設施逐步改善，最終將達到年產能1.2億噸，幾內亞至中國航程距離約是澳洲至中國航程的2.75倍，將顯著推升海岬型船舶運力需求。

煤炭市場短期受中東戰事能源替代效應影響，部分地區進口需求回升，但長期仍面臨能源轉型結構性下滑壓力。而穀物貿易在季節性因素與美國大豆出口支撐下維持穩健成長。整體而言，煤炭提供短期支撐，穀物則成為穩定運量來源，有助穩定中小型船舶需求。

鋁土礦需求持續為乾散貨市場重要成長動能，主要來自中國對鋁產業原料需求增加及西非出口擴張。2026年第1季幾內亞鋁土礦出貨量達5,954萬噸，年增30%、季增42%，顯示供應快速擴張並推升長距離運輸需求。

裕民 西非 營收

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