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亞力獲追單 產能滿載

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導
亞力。記者朱曼寧／攝影
亞力。記者朱曼寧／攝影

AI電力需求爆發，台積電要更新不斷電設備，亞力（1514）獲國際大廠追單，包括晶圓龍頭、美系記憶體大廠，國內封測指標廠，近期群起向亞力發出需求，強化電力戰備。亞力昨（5）日表示，相關產能已經滿載，努力加班趕工中。

亞力表示，AI電力需求缺口實在太大，半導體廠都想趕進度，今年以來半導體廠相關電力設備訂單就成長逾兩成，透過提升產能利用率，下半年動能有望逐步墊高。

其中，台積電近日更新ESG電子報提到，將啟動「鋰鐵電池世代升級計畫」，針對海內外廠區約40.8萬顆鋰鐵電池進行盤點與優化，並透過熱失控實驗（Thermal Runaway）驗證電池安全性能及電池管理系統（BMS）防護有效性。其中，亞力透過與伊頓長期合作關係，在UPS不斷電系統上打入台積電等AI供應鏈，將扮演要角。

亞力表示，目前產能均已滿載的狀態，由於半導體廠追單、新增訂單強勁，從過年期間都開始加碼趕工，已經透過兩班制提高現有產能利用率，而楊梅廠第三廠預計於明年完工，2028年量產，屆時產能可望再增加兩成。

亞力表示，目前來自半導體訂單需求非常旺，今年光是來自晶圓龍頭的訂單就成長15%，訂單不斷增加的情況下，首季交貨年增率跳增30%，近期更首度接到國內封測指標廠訂單，包含建廠、配電盤、變壓器等。

亞力進一步表示，除了晶圓龍頭外，這股AI發展力道太強，科技大廠都在趕進度，也有接到半導體晶圓代工廠追加訂單，另，美系記憶體大廠在新加坡、台灣的訂單也成長中，預期全年半導體廠接單量可望成長兩成，由於在趕工下，不少訂單都會今年認列，預期全年交貨同樣大成長。

台積電 努力

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