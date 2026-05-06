保瑞子公司併美保健品牌

保瑞（6472）昨（5）日宣布全球銷售布局再下一城，子公司晨暉生技（1271）董事會通過100%收購創立於美國亞利桑那州的運動保健品領導品牌Weider Global Nutrition（WGN），整體收購價值上看6,200萬美元（約新台幣19.5億元），簽約日即日交割。

此案以5,000萬美元現金作為基礎對價，於交割時一次支付；另約1,200萬美元將視交割後12個月WGN的獲利表現（以EBITDA為衡量基準），依達標程度依約分級以股權或現金給付。

保瑞指出，此次併購所需資金將以銀行借款搭配私募方式支應，私募應募人包括晨暉原股東母公司保瑞藥業與WTT Investment家族辦公室，以及WGN執行長Richard Allen Blair。