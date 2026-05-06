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藥華藥攻頂 4月合併營收年增68%

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

藥華藥（6446）昨（5）日公告4月合併營收20.6億元，單月營收改寫單月新高紀錄，年增68.35%、月增6.39%；累計前四月營收約71.85億元，年增60.27%。

藥華藥表示，4月及本年累計營收較去年成長，主要來自認列美國子公司PharmaEssentia USA Corp.之營收。

藥華藥表示，營收成長主要來自核心產品 Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg，P1101）於美國與日本市場的銷售動能顯著提升。其中，美國市場滲透率持續快速擴張；日本市場則在高劑量給藥方案獲准後，帶動用藥需求加速成長。

該公司自去年起啟動美國與日本市場團隊擴編，強化市場開發與商業化執行力，策略效益已逐步反映於市場覆蓋率與整體營收。

在北美市場布局方面，藥華藥董事會於4月決議，收購加拿大藥廠 FORUS Therapeutics Inc.（FORUS）100%股權，正式完成北美版圖的關鍵拼圖。Ropeg用於治療真性紅血球增多症（PV）的加拿大藥證預計最快於2026年7月核准；原發性血小板過多症（ET）適應症則規劃於美國取得藥證後立即送件。

美國市場方面，Ropeg筆型注射器及 ET 適應症之藥證申請持續推進中，近期 FDA所提出之 Information Requests（IR）頻率已明顯減少，顯示已進入審查後期階段。整體審查進展順利，可望分別如期於上半年及8月核准。

此外，藥華藥也指出，該公司全球ET藥證申請進展順利，預計2026年陸續取得台灣、日本、中國大陸、美國及韓國藥證。其中，台灣ET藥證審查已進入最終階段，Ropeg有望於台灣率先獲全球首張ET藥證。

藥華藥 營收 日本

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