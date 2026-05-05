海悅營收／前四月14.48億元 第2季兩大建案入帳、營運可期

海悅（2348）國際5日公告2026年4月合併營收1.4億元、年減82.39%，累計前四月合併營收14.48億元、年減40.7%。

海悅國際表示，台北市「敦仰」與高雄市「達麗未來市」分別將於5、6月啟動完工交屋，挹注第2季營建收入，加上隨著代銷新建案陸續開案，單月合併營收將觸底回升。

海悅國際指出，去年4月合併營收受惠「擎天森林」建案進入完工交屋貢獻營建收入，在基期墊高下，使今年4月合併營收較去年同期減少，惟公司代銷事業布局全國，降低單一市場景氣榮枯影響。

海悅國際分析，雖然今年全國內329檔期新建案推案量與總銷金額均較往年減少，但公司仍受益於新北市中和區「大同新紀元」、永和區「漢皇River Sky」、新竹竹北市「鴻柏鴻湛」、台中市「勤美之真」、台南市「國泰原美」等代銷建案順銷，穩健挹注代銷收入。

今年海悅營建收入將驅動合併營收走升，5、6月分別啟動台北市「敦仰」與高雄「達麗未來市」兩建案完工交屋，將依實際交屋狀況認列營收；至於下半年，則有新北市新莊區「A 3光點」將於7月取得使用執造。

海悅指出，集團後續亦將有「微笑海悅2」、「達麗冶翠」與「台灣隱賦」等投資收益建案挹注，公司維持每年均有投資收益建案挹注代銷與營建收入，多角化經營擴張營運版圖。

代銷案部分，海悅國際表示，隨著時序進入第2季，新北市中和區總銷金額約88億元「豐森大境」持續順銷，接續將有台北市「全陽南海段」、「連雲懷生段」、「國美德杰汀州路案」；新北市中和區「寶亞南工段」；新竹「忠泰竹東案」、「達麗台肥案」等指標建案陸續公開銷售，新建案進入銷售市場期開啟台灣房市新價格與交易新秩序，帶動代銷收入逐步回溫。

海悅全國代銷與投資收益建案事業已穩固根基，面對台灣不動產景氣波動，主動打造新的營運動能，公司已布局金毓泰舊市議會與海悅仁愛逸仙辦公大樓之中長期地上權租金收益，營運發展前景，將從全國代銷向上建築投資收益建案與地上權租金收益，使中長期營運穩健。