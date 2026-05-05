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新光鋼財報／第1季獲利優於同業 存貨價格墊高 獲利更上層樓

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

新光鋼（2031）公告第1季財報，單季稅後純益0.7億元、每股稅後純益0.22元，在鋼鐵產業未完全復甦情況下仍可創造獲利，表現優於多數鋼鐵同業；後續隨著鋼價持續上漲，新光鋼存貨價值跳增，中長期投資價值浮現。

法人表示，新光鋼公司治理到位，董事長粟明德長期進行「多元化布局」展現成效，擺脫過度依賴單一鋼鐵景氣循環，今年產銷正向發展，尤其鋼鐵通路與加工布局優勢，近期鋼市價格回升與需求改善，投資圈看好新光鋼第2季營運有望延續成長動能。

根據公告，新光鋼第1季合併營收45.8億元，營業利益4.2億元，稅後純益0.7億元，每股稅後純益0.22元。

值得關注的是，新光鋼第1季毛利率12%以上，營業利益率近9%，顯示在鋼材加工與流通領域具備穩定利差，相較於部分鋼廠仍處虧損或損益兩平階段，新光鋼以通路與庫存管理的商業模式，相對展現韌性。

尤其受惠鋼價大漲，新光鋼存貨價值墊高，加上長期布局綠能進到收割期，產銷營運將「月來月好」，中長期投資價值浮現。

新光鋼

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