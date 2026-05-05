聽新聞
0:00 / 0:00
建新國際財報／第1季淨賺0.62億元 EPS 0.67元
建新國際（8367）公布第1季財報客戶訂單組合調整影響，使得第1季稅後純益0.62億元、EPS 0.67元，年減29％。
2026 年第1季營收達7.84億元，年減0.21％，由於第1季各業務客戶訂單組合變化，使得第1季稅後淨利0.62億元、EPS 0.67元，年減29％，係今年第1季獲利較去年同期有落差之主因。
建新為打造中長期營運良好成長前景，持續推動台北港「新科智慧物流園區」建置計畫，該園區為結合冷鏈、多溫層倉儲與自由貿易港區功能之綜合型物流基地，目標於第2季取得營運許可並逐步投入使用。
預期自今年下半年起可望逐步創造營收貢獻，並創造今年營運展現先蹲後跳態勢。展望2026年第2季，隨著高科技產業物流需求持續升溫，石化及傳統產業出口動能逐步回升，加上倉儲客戶結構優化效益逐步顯現等，皆有望挹注第2季整體營運成長。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。