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建新國際財報／第1季淨賺0.62億元 EPS 0.67元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

建新國際（8367）公布第1季財報客戶訂單組合調整影響，使得第1季稅後純益0.62億元、EPS 0.67元，年減29％。

2026 年第1季營收達7.84億元，年減0.21％，由於第1季各業務客戶訂單組合變化，使得第1季稅後淨利0.62億元、EPS 0.67元，年減29％，係今年第1季獲利較去年同期有落差之主因。

建新為打造中長期營運良好成長前景，持續推動台北港「新科智慧物流園區」建置計畫，該園區為結合冷鏈、多溫層倉儲與自由貿易港區功能之綜合型物流基地，目標於第2季取得營運許可並逐步投入使用。

預期自今年下半年起可望逐步創造營收貢獻，並創造今年營運展現先蹲後跳態勢。展望2026年第2季，隨著高科技產業物流需求持續升溫，石化及傳統產業出口動能逐步回升，加上倉儲客戶結構優化效益逐步顯現等，皆有望挹注第2季整體營運成長。

自由貿易 營收 物流

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