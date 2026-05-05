鼎基財報／首季獲利1.34億元 EPS 1.86元

熱可塑性聚氨酯（TPU）高科技膜廠鼎基（6585）5日公告第1季財報，稅後純益1.34億元，季增1.7%、年減約28%，每股純益1.86元。該公司指出，看好TPU市場未來十年將維持成長態勢，將持續與客戶開發新產品，逐步推進市場。

鼎基表示，回顧第1季，受惠電子客戶新機熱銷帶動拉貨動能延續、業績呈現倍增，惟中東戰事影響部分出貨時程，兩者相互抵銷，使單季營收與上季相當。

獲利方面，隨著新台幣匯率趨於穩定且成本結構平穩，第1季毛利率達35%，與上季相當、年減3個百分點；營益率也持穩上季、約20.4%，年減5個百分點；單季獲利1.34億元，每股純益1.86元。

該公司並指出，美國川普政府就任後，以關稅、匯率等相關政策攻勢把全球經濟與供應鏈推向前所未有的震盪，在國際貿易風險升溫背景下，使得客戶端轉向觀望保守，下單節奏也更顯謹慎。

從產業發展來看，全球TPU市場未來十年將維持穩定成長態勢，尤其美國與亞太市場需求不減反增、最為明顯，反映TPU產業具備穩健成長動能與長期發展機會與潛力。鼎基將持續與客戶開發新產品，領域涵蓋電子、生技醫療、工業應用、建築材料等，逐步推進市場。

根據Mordor Intelligence研究報告指出，全球TPU市場與應用前景呈現強勁且結構性的擴張，2025年全球TPU市場已達到30.6億美元，預計2026年將成長32.4億美元、2031年估將達45.2億美元，2026年至2031年間的年複合增長率（CAGR）約為6.89%。