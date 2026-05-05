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中鴻財報／第1季虧損1.4億元 第2季將優於第1季

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

中鴻（2014）公布第1季財報，單季稅後純損1.4億元，每股稅後純損0.1元，雖仍虧損但幅度已明顯收斂，在鋼市回溫與盤價上漲帶動下，市場普遍看好中鴻第2季表現將優於首季，全年營運有望倒吃甘蔗漸入佳境。

從財務結構觀察，中鴻第1季期末總資產259億元，總負債139億元，股東權益119億元，財務體質穩健。

中鴻公告，第1季合併營收45.1億元，營業損失1.3億元，稅後純損1.4億元，每股稅後純損0.1元。隨著中鴻連續5個月調漲盤價，第2季有機會虧轉盈，中長期展望相對樂觀。

法人表示，隨著鋼價調漲與市場信心回溫，中鴻第2季訂單能見度已延伸至季底，產銷能量同步向前，帶動獲利正面發展。

中鴻專家指出，第2季是傳統鋼鐵旺季，下游產業如機械、汽車、家電與基礎建設需求逐步回溫，近期補庫需求逐步浮現。

營收 中鴻

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