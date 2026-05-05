中鴻財報／第1季虧損1.4億元 第2季將優於第1季

中鴻（2014）公布第1季財報，單季稅後純損1.4億元，每股稅後純損0.1元，雖仍虧損但幅度已明顯收斂，在鋼市回溫與盤價上漲帶動下，市場普遍看好中鴻第2季表現將優於首季，全年營運有望倒吃甘蔗漸入佳境。

2026-05-05 16:45