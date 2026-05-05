聽新聞
0:00 / 0:00
中鴻財報／第1季虧損1.4億元 第2季將優於第1季
中鴻（2014）公布第1季財報，單季稅後純損1.4億元，每股稅後純損0.1元，雖仍虧損但幅度已明顯收斂，在鋼市回溫與盤價上漲帶動下，市場普遍看好中鴻第2季表現將優於首季，全年營運有望倒吃甘蔗漸入佳境。
從財務結構觀察，中鴻第1季期末總資產259億元，總負債139億元，股東權益119億元，財務體質穩健。
中鴻公告，第1季合併營收45.1億元，營業損失1.3億元，稅後純損1.4億元，每股稅後純損0.1元。隨著中鴻連續5個月調漲盤價，第2季有機會虧轉盈，中長期展望相對樂觀。
法人表示，隨著鋼價調漲與市場信心回溫，中鴻第2季訂單能見度已延伸至季底，產銷能量同步向前，帶動獲利正面發展。
中鴻專家指出，第2季是傳統鋼鐵旺季，下游產業如機械、汽車、家電與基礎建設需求逐步回溫，近期補庫需求逐步浮現。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。