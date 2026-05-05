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正瀚財報／首季EPS 4.15元 營收、獲利、EPS同寫單季新高

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

農業生技大廠正瀚-創（6534）5日公布2026年第1季財報，稅後純益4.27億元，年增6.84％，每股純益（EPS）4.15元，單季營收、獲利、EPS皆創單季新高。

正瀚也公布4月營收2.29億元，年增4.36％；前四月累計營收10.99億元，年增2.37％，單月、累計營收再創同期新高。正瀚更表示，以目前出貨排程來看，第2季正向成長仍然可期。

正瀚表示，因出貨量增加、營運規模提升，帶動毛利成長，該公司第1季營收、獲利、EPS同步創下單季新高。首季營業利益5.18億元，年增5.67％；稅後純益4.27億元，年增6.84％，每股純益（EPS）4.15元。

回顧首季表示，正瀚指出，在旺季之中拓展市場成效顯現，推動第1季營收、獲利、EPS同步刷新單季新高紀錄。雖因台幣兌美元匯率較去年同期升值，影響換算台幣後的營收增幅，使營收僅微幅成長1.86％，至8.69億元，但仍然創單季新高。

正瀚也強調，將持續研發高效益產品，滿足全球氣候波動下的市場需求，更有利正瀚擴展市場、爭取新客戶。近年持續在美國、澳洲、加拿大及南美洲等全球主要農業大國開發新客戶之外，也積極布局亞洲、歐洲市場，營收比重最高的美國市場有新客戶加入，成為正瀚營運規模擴張、淡旺季差距縮小的主因。去年下半年新增北美客戶，今年進入穩定供貨，帶動第1季營運成長。

EPS 營收

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