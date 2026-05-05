中再保近期股價站穩「3」字頭 今年前10大股東新增2外資法人

中再保股價近期沿五日線向上，站穩「3」字頭。今年中再保將進行董事及獨董改選，最新揭露前10大股東名單，長榮集團仍是最大股東，包括長榮國際、長榮海運、長榮國際儲運、長榮航空等，持股超過4成。另外，今年新進的前十大股東的外資法人，包括摩根士丹利國際有限公司投資專戶持股1%，以及英商高盛國際公司投資專戶持股0.79%。

114年中再保前10大股東名單中的兆豐證券以及張國政等，未入列115年的前10大股東名單。

今年中再保提名董事及獨董名單包括:董事4人分別為戴錦銓、鍾志宏、林育德、李宜芬；獨董3人依次為張炳煌、劉瑋、簡仲明等。

中再保114年度每股稅後盈餘3.66元較113年度3.14元增加0.52元，中再保為提升作業效率，於113年成立AI先導團隊，探索與推動AI工具之應用，以期提升全體同仁的數位競爭力與工作效率，評估AI技術在各營運活動領域導入的可行性與效益，包含加深資料分析深度、趨勢分析與視覺化呈現、建置AI核保知識庫、支援作業自動化等項目。