快訊

國民黨團大會提軍購折衷版 賴士葆：最多匡到8000億不表決是共識

美伊荷莫茲爆「迷你戰爭」！外媒曝川普陷兩難內幕 恐數日內重啟空襲

二科不及格竟告學校霸凌要國賠 嘉義男大生求償200萬被法官打臉

聽新聞
0:00 / 0:00

中再保近期股價站穩「3」字頭 今年前10大股東新增2外資法人

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

中再保股價近期沿五日線向上，站穩「3」字頭。今年中再保將進行董事及獨董改選，最新揭露前10大股東名單，長榮集團仍是最大股東，包括長榮國際、長榮海運、長榮國際儲運、長榮航空等，持股超過4成。另外，今年新進的前十大股東的外資法人，包括摩根士丹利國際有限公司投資專戶持股1%，以及英商高盛國際公司投資專戶持股0.79%。 

114年中再保前10大股東名單中的兆豐證券以及張國政等，未入列115年的前10大股東名單。

今年中再保提名董事及獨董名單包括:董事4人分別為戴錦銓、鍾志宏、林育德、李宜芬；獨董3人依次為張炳煌、劉瑋、簡仲明等。

中再保114年度每股稅後盈餘3.66元較113年度3.14元增加0.52元，中再保為提升作業效率，於113年成立AI先導團隊，探索與推動AI工具之應用，以期提升全體同仁的數位競爭力與工作效率，評估AI技術在各營運活動領域導入的可行性與效益，包含加深資料分析深度、趨勢分析與視覺化呈現、建置AI核保知識庫、支援作業自動化等項目。

張國政 長榮航空 長榮海運

延伸閱讀

台股1萬7 → 4萬只花一年、再戰5萬點？ 看懂「這點」就知該買該賣

國泰金控入選道瓊世界指數、新興市場指數 躋身全球保險業前2%

海外股票ETF受益人連三增 美股ETF人氣最旺

外資買超669億…買盤青睞高息ETF及聯電、鴻海 但這檔主動ETF竟遭大賣

相關新聞

中再保近期股價站穩「3」字頭 今年前10大股東新增2外資法人

中再保股價近期沿五日線向上，站穩「3」字頭。今年中再保將進行董事及獨董改選，最新揭露前10大股東名單，長榮集團仍是最大股東，包括長榮國際、長榮海運、長榮國際儲運、長榮航空等，持股超過4成。另外，今年新

熙特爾獲日儲能認證

儲能大廠熙特爾-創（7740）海外市場傳捷報，率先取得日本經濟產業省（METI）旗下情報處理推進機構（IPA）的儲能相關認證「JC-STAR」，不僅是台灣首家獲該認證的儲能廠，更讓熙特爾正式取得未來日

三洋電第1季 EPS 0.47元 業外助攻

三洋電（1614）昨（4）日召開董事會通過第1季財報，受惠大溪廠土地徵收建物補償金入帳，帶動稅後純益衝上1.22億元，季增53.5%，年增2.83倍，每股純益0.47元，為近五年來單季新高。

機器人「黃金三角」 聚光

輝達執行長黃仁勳喊機器人三年內將成主流，特斯拉AI機器人Optimus下季將上市，國內機器人關鍵零組件大廠上銀（2049）、和大、富田、歐特明等相繼入列國際人形機器人供應鏈，下半年陸續出貨，可望躋身一

大東電第1季 EPS 4.33元 創高

線纜廠大東電（1623）、華榮、億泰昨（4）日財報，大東電第1季稅後純益2.8億元，年增52.2%，每股純益（EPS）4.33元，單季獲利創下歷史新高紀錄。

羅昇第1季EPS 0.43元

羅昇（8374）董事會通過第1季合併財報，合併營收13.74億元，季增48.8%、年增28.3%，營業毛利3.43億元，稅後純益0.48億元、年增77.7%，每股純益（EPS）0.43元，獲利為202

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。